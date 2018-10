Se o arrependimento matasse...

Bom dia, Foi no final de junho do ano passado que Portugal ficou atónito ao saber que tinha desaparecido material de guerra dos Paióis Nacionais de Tancos , em Vila Nova da Barquinha. Um comunicado do Exército no dia 28 desse mês dava conta da situação e desde então a história evoluiu para um grau de surrealismo que ninguém podia imaginar. Eis-nos assim chegados a isto: militares da Polícia Judiciária Militar (PJM) a tentar convencer-nos de que a operação de encobrimento montada em torno da recuperação das armas foi feita em nome do interesse nacional. A história está tão mal contada que se impõe que seja rapidamente esclarecida mas, acima de tudo, que sejam tiradas consequências. É que já lá vão 15 meses... Depois da prisão preventiva do diretor da PJM, Luís Vieira, e do suspeito do assalto, aguarda-se que Vasco Brazão, o major que coordenava a investigação do caso na PJM , regresse a Portugal para contar o que se passou. Só chegará ao país na quarta-feira, pois está na República Centro Africana, mas já fez comentários públicos sobre o assunto: na sua conta do Facebook fez saber que está arrependido do encobrimento montado pela PJM e pela GNR de Loulé. “Arrependido, mas de consciência tranquila” … No final, que lições poderemos vir a tirar deste caso? E as responsabilidades, serão todas identificadas e daí retiradas as devidas consequências? Ontem Luís Marques Mendes, ex-líder do PSD e comentador político na SIC, dizia que o diretor da PJM já devia estar demitido e defendeu uma auditoria à entidade, assim como que o ministro da Defesa e o Chefe de Estado-Maior do Exército deviam esclarecer rapidamente o assunto.

Já há acordo entre o Governo e a ANA em torno do novo aeroporto do Montijo. Quem o diz é também Marques Mendes. O primeiro-ministro já tinha dito durante a semana que o novo aeroporto estava em vias de se tornar irreversível. O acordo, que deverá estar assinado entre duas a três semanas, pressupõe um investimento de 1000 milhões de euros no novo aeroporto e também no atual, sendo que o Estado não contribuirá com nada. E como é que isso será conseguido? Com o prolongamento do contrato de concessão à gestora dos aeroportos nacionais, que assim fica também com o Montijo. Se assim for, parece simples…



É uma segunda-feira marcada pela contestação, com duas greves: temos hoje os comboios com perturbações devido à paralisação dos trabalhadores das bilheteiras e revisores da CP (ontem até às 22h tinham sido suprimidos 110 comboios); e os professores iniciam uma semana de greves por diferentes regiões que culminará, na sexta-feira, com uma manifestação nacional. O tema da contagem do tempo de serviço ameaça mesmo tornar-se uma pedra no sapato para o Governo, pois o Bloco de Esquerda garante que só aprova o Orçamento se houver dinheiro para reverter o congelamento da carreira dos professores e que o prazo que conta são mesmo os nove anos, quatro meses e dois dias… Transportes públicos e professores são dois temas que têm dado dores de cabeça ao país. Estaremos arrependidos com o desleixo que nos levou a ter os comboios no mau estado em que estão e com a forma como os professores têm sido tratados?



Na ‘novela’ de Serralves, há um colecionador que quer retirar centenas de obras do museu em solidariedade com o ex-diretor na sequência do alegado caso de censura.



Na frente desportiva, o destaque vai para a vitória do Braga sobre o Belenenses e a ascensão à liderança isolada da Primeira Liga de Futebol – o que não acontecia desde 2012. Talvez seja altura de começar a falar de “quatro grandes”, juntando os minhotos ao Benfica, Porto e Sporting no espaço mediático.



A partir de hoje é possível comparar as comissões cobradas nas contas bancárias. O comparador foi criado pelo Banco de Portugal e estará disponível no seu site.



O tempo está a passar e um acordo entre a Grã-Bretanha e a União Europeia (UE) parece cada vez mais difícil. A data prevista para o Brexit é 29 de março mas quer no Partido Conservador quer no Partido Trabalhista reina a confusão em torno do tema – e a hipótese de um novo referendo sobre a saída ou permanência do país continua a rondar. Será que os arrependidos que votaram a favor do Brexit são agora suficientes para alterar a relação de forças? Os conservadores começaram ontem o seu congresso em Birmingham e a primeira-ministra Theresa May está a tentar fazer aprovar a sua proposta de acordo com a UE, mas conta com a forte oposição do ex-ministro Boris Johnson. Têm até quarta-feira para se entender, mas entretanto vão saindo mais contas sobre o impacto do Brexit no país: o processo custa cerca de 560 milhões de euros por semana, segundo um estudo do Centro para a Reforma Europeia.



A uma semana das eleições presidenciais brasileiras, as manifestações a favor e contra o candidato de extrema-direita Jair Bolsonaro sucedem-se. As últimas sondagens apontam para um empate técnico entre Bolsonaro e Fernando Haddad (do Partido dos Trabalhadores). E sucedem-se também os apelos à população brasileira para que não cometa uma loucura votando Bolsonaro. Que é para depois não se arrependerem…



Em Itália a confusa situação política, que tem provocado fortes receios com reflexo na descida das bolsas e na subida dos juros, manifestou-se desta vez com a notícia da demissão do ministro das Finanças do país, Giovanni Tria. O ministro negou que tenha ameaçado demitir-se após a aprovação do Orçamento, mas em tratando-se de Itália, nos dias que correm, nunca se sabe. Mas ainda será cedo para perceber se os italianos se arrependeram da forma como votaram nas últimas eleições.



A Tesla, que durante muito tempo foi notícia pelo impacto positivo que a sua estratégia teve na oferta de veículos automóveis elétricos, anda agora nas bocas do mundo por causa dos excessos do seu presidente. Na quinta-feira a SEC, regulador do mercado de capitais norte-americano, anunciou que vai processar o presidente da empresa, Elon Musk. Agora sabe-se que Musk irá deixar o cargo de presidente do conselho de administração e pagar 40 milhões de dólares (em conjunto com a empresa). Mas vai continuar como presidente executivo. Até quando? – é a questão que fica por responder. E estará Musk arrependido das recentes intervenções?



PRIMEIRAS PÁGINAS



Este foi o setembro mais quente desde que há registos em Portugal – Público



Procuradores e juízes jubilados ganham mais do que a trabalhar – JN



Nova tabela salarial na Função Pública – Correio da Manhã



As guerras de Marcelo com Cavaco – I



Comparador de comissões da banca arranca hoje – Jornal de Negócios



Sigam o líder – A Bola



Nani põe pedra no assunto – Record



Sós – O Jogo



O QUE EU ANDO A LER



“As 10 questões do interlúdio” – a economia portuguesa na era António Costa, livro lançado recentemente por João César das Neves. O economista prossegue na missão de tentar responder à pergunta básica de “para onde vai Portugal no mundo que nasceu na turbulenta noite de 14 de setembro de 2008, quando se relevou impossível salvar o Lehman Brothers, o quarto maior banco de investimento dos Estados Unidos?”. E para lhe responder coloca outras questões como “a economia está a crescer bem?”; “há mesmo um sucesso no défice?”; ou “que se passa com os direitos dos trabalhadores?”.



O QUE EU ANDO A OUVIR

“Panoramix” dos Madrepaz, é um disco de 2017 desta banda portuguesa de pop “xamânico” que descobri recentemente. Há um novo disco com lançamento previsto para o final do mês, e há algumas canções novas a ‘circular’ – Bonanza e Luz de Candeia.



Tenha um excelente dia