A aula mais mediática de sempre

“Estamos a ser hipnotizados aos poucos por técnicos que não podemos ver, por motivos que não conhecemos. Agora somos todos animais de laboratório”.



Esta frase, de Jaron Lanier, refere-se às redes sociais e está no seu novo livro, a que voltaremos no fim deste Curto. Citamo-la aqui por duas razões: para pensar na notícia de há poucas horas de que o Facebook está a criar uma “sala de guerra” (aqui explicada pelo New York Times) para combater a sua própria influência em eleições, mitigar o impacto da desinformação, das notícias falsas e de contas falsas (no mesmo dia em que sabemos, por exemplo no The Verge, que a Amazon está a ser investigada por suspeitas de usar dados de terceiros para propor produtos a clientes); e porque este tipo de manipulação contrasta com aquilo que ensinamos ou aprendemos nas universidades. E, hoje, há uma aula muito especial em Portugal.



Pouco passa das oito da manhã mas pode já saber o que vai ver nos telejornais das oito da noite: a última aula do professor Marcelo. A sala estará cheia – de alunos e de jornalistas – e desta vez os operadores de câmara não serão expulsos*. A audiência será grande e não é só por ser um Marcelo ser um ultramediático, num país em que ele próprio também moldou a mediatização. É por ser um hiper-professor, que marcou gerações de alunos pela sua excentricidade, mas sobretudo pela sua vocação de pedagogo.



Se quer conhecer *esta e outras histórias do professor Marcelo, leia este texto do Vítor Matos, que noutras manhãs aqui lhe escreve. O editor de política do Expresso é não só um jornalista de duas mãos cheias, é autor da grande biografia de Marcelo Rebelo de Sousa que o próprio preferirá que não seja muito lida, porque mostra mais faces deste poliédrico homem do que aquelas que ele quererá que sejam conhecidas. Mas nesta face, a de professor catedrático, não há controvérsia: Marcelo está Presidente mas é professor.



“Rebelo de Sousa dá a sua última aula esta quinta-feira na faculdade onde entrou em 1966 como aluno. Começou a dar aulas em 1972. E dedicou uma vida àquela universidade: ensinar foi a sua vocação, mais que a política. Fez uma oral ‘gloriosa’ a Ana Gomes. Teve Durão Barroso a vigiá-lo. Pagou obras do seu bolso. Roubou um valor na nota do irmão, só por ser irmão. Avaliou a futura namorada. Nunca deu um 19 numa licenciatura, apesar de ter sido essa a sua média.” E histórias, muitas histórias, de um homem que hoje quererá inspirar mais do que impressionar. Assim seja. Assim o quererão ouvir. E isso será umas das notícias do dia.