Tudo está bem quando acaba bem? O que sai dos encontros de Luanda. Num dia de pára-arranca com uma Aliança no horizonte

Se ainda não saiu de casa e vive em Lisboa, no Porto ou em Faro, prepare-se. Respire fundo. Pode ter pela frente um percurso difícil. O protesto dos motoristas de táxi está de regresso e promete provocar muitas dores de cabeça a quem anda por perto.



O descontentamento não é novo. Em causa está uma lei, aprovada pelo Parlamento em julho. Promulgada pelo Presidente a 31 de Agosto. Com entrada em vigor prevista para o dia 1 de Novembro. Mas a luta dos taxistas contra a legislação que regulamenta as 4 plataformas eletrónicas de transporte que operam em Portugal não acabou.



E de que pode servir este protesto, quando a lei já foi aprovada e promulgada? Os representantes dos motoristas querem fazer pressão junto dos deputados para ver se suscitam a recolha de assinaturas para um pedido de fiscalização sucessiva do diploma junto do Tribunal Constitucional. E, ao mesmo tempo, entretanto, suspender a entrada em vigor da lei, cujos traços gerais lhe relembro .



Entre os motoristas de táxi, a lei “Uber” já motivou 3 grandes protestos. Ao contrário dos outros, este quarto não é apenas uma marcha lenta, mas praticamente uma paragem total na estrada e faz mossa nas cidades de Lisboa, Porto e Faro. Os protestos começaram bem cedo e devem prolongar-se ao longo da manhã.



Tome nota: em Lisboa, o epicentro das reclamações situa-se entre a praça dos Restauradores e a avenida da República, com muitas réplicas à sua volta. No Porto, o foco do protestos concentra-se na avenida do Aliados e em Faro, na estrada nacional 125, perto do aeroporto. O mais certo é que vá encontrar táxis “estacionados” em plena faixa de rodagem. Apesar das alternativas já anunciadas .



Se já estiver parado numa fila, o melhor é esperar com calma e aproveitar para ler este “Expresso Curto” até ao fim. Vai ver que não lhe vai faltar o tempo. Nem os motivos!



Acelero para a próxima notícia sem grande motivo para satisfação (prometo notícias mais animadoras já a seguir) Sabia que este é o dia em que a eletricidade atinge o preço mais alto do ano no mercado ibérico? O preço médio dos contratos para esta quarta-feira chegou aos 75,93 euros por megawatt. Mais 50% do que há um ano. Há uma investigação da ERSE em curso desde maio, sem resultados conhecidos. Tudo explicado no Expresso Diário desta terça-feira. E por falar em eletricidade. A reter as declarações feitas ontem no Parlamento pelo antigo Presidente da EDP, João Talone sobre as relações entre a política e o mundo empresarial na última década.