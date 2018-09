A taxa. Qual taxa?

Bom dia,



Não há nada como um nome ‘orelhudo’ para fazer passar uma ideia política. A colagem do nome de Ricardo Robles à taxa que o Bloco de Esquerda quer lançar sobre a especulação imobiliária nasceu do CDS mas foi rapidamente apropriada pelo PCP e adoptada pela comunicação social que sempre apreciou títulos com poucas palavras.



A chamada taxa Robles foi um dos temas que dominou a agenda política durante o dia de ontem e revelou-se uma espécie de novela com vários sinais contraditórios. A bomba foi lançada na edição de sábado do Expresso numa pequena notícia com o título: “BE quer tributar alta rotatividade na venda de imobiliário”. Na peça podia ler-se que, segundo a direção bloquista, a proposta “foi apresentada em maio ao Governo e as negociações para que possa vir a ser incluída no OE do próximo ano ainda estão a decorrer”. No dia seguinte, o DN fazia manchete com a notícia.



O tema foi ganhando tração e entrou ontem em espiral. De manhã, o DN garantia que o Governo estava disponível para viabilizar a proposta do Bloco. Só que, entretanto, tudo começou a virar. Primeiro, Carlos César, líder parlamentar socialista, rejeitou a ideia. Mais tarde, seria o próprio António Costa a recusar a ideia em declarações às televisões. Catarina Martins, algumas horas depois, insistia que talvez Costa não estivesse devidamente informado por Mário Centeno. Porque é com o ministro das Finanças e com a sua equipa que decorrem as negociações do Orçamento. Pelo meio, a deputada bloquista Mariana Mortágua ainda mostrou surpresa com a reacção do PS num tweet onde dizia: “Do CDS já esperávamos voto contra,do PS não. É errado fechar portas ao princípio sem discutir medida. Mantemos proposta nas negociações.” E também Rui Rio surpreendeu ao dizer que não rejeita liminarmente a ideia que até não é assim tão disparatada. Enquanto o PCP aproveitava para acusar o Bloco de manobra política.



Confuso? É natural, porque isto da política nem sempre é fácil de acompanhar. E a coisa não ficou por aqui. Mais tarde, depois da recusa do PS e do Governo, começou o jogo de contra-informação sobre o real conhecimento que Costa e o seu partido tinham da proposta. Também aqui com dados aparentemente contraditórios ainda que não tenham obrigatoriamente que o ser. O Público escrevia ontem à noite que o PS garante apenas ter tido conhecimento da taxa na passada sexta-feira. O Negócios noticiava que a taxa foi apresentada a Mário Centeno a 19 de Julho.



Embora possa parecer morta, a taxa Robles ainda irá dar certamente que falar. Não só porque é mais um caso em que “o governo volta a puxar o tapete ao Bloco”, dizia ontem o Expresso Diário, mas porque as negociações do Orçamento ainda estão longe de estar fechadas e há muita água para correr debaixo da ponte. Com taxas, impostos, salários, pensões e tudo o mais que possa surgir até ao dia da entrega do documento. Será que vai haver taxa? Qual taxa?