As Escolhas do Editor

Boa tarde.

Agosto costuma ser o mês mais “quente” de cada longo defeso futebolístico. Aos poucos, os campeonatos de cada país começam a mexer mas são as transferências e o aproximar do fecho desse mercado a fazer muitas manchetes e a despertar curiosidade junto dos adeptos, sempre à espera da chegada do craque desejado ou de uma mudança surpresa de última hora.

Foi mais ou menos isso que aconteceu esta semana mas longe dos relvados, com a notícia da saída de Cristina Ferreira da TVI para a SIC – a transferência do ano. Qual “grande” do nosso futebol, o terceiro canal convenceu a jogadora ponta de lança do campeão crónico de audiências nos últimos anos a mudar de emblema, na esperança de que possa manter a sua goleadora e de que aquele ambicionado título que há muito escapa possa ser recuperado. Uma contratação, obviamente, paga a preço de ouro e que veio estabelecer um novo recorde neste domínio.

Se Cristina Ferreira era (ainda é… e a SIC ambiciona que continue a ser no futuro) “A dona disto tudo”, como titulou o Expresso num trabalho de Ricardo Marques publicado há mais de três anos na Revista e que esta semana recuperámos no Diário, Pedro Queiroz Pereira foi uma personagem fundamental na guerra de titãs que levou ao fim do reinado de Ricardo Salgado – ele sim o verdadeiro ´DDT – Dono Disto Tudo´, como era conhecido nos corredores do meio financeiro – no grupo BES. A propósito da morte de PêQuêPê (o nome de guerra do industrial no mundo das corridas automóveis, onde foi figura de renome sobretudo nos anos 80), no passado fim de semana, em Ibiza, o Pedro Santos Guerreiro explicou no Expresso Diário que sem a intervenção do empresário o universo GES não teria ruído em 2014.

Verdade universal: toda e qualquer ponte é vulnerável e pode cair se não for alvo de inspeções e de obras de manutenção regulares e adequadas. Mas há mais quatro inimigos muito concretos (e um outro mais genérico que podem levar à degradação progressiva das estruturas – as que foram concebidas com base nas tecnologias mais avançadas e não apenas as construídas nos anos 1960, como a Ponte Morandi, que caiu em Génova provocando a morte a 43 pessoas. Fernando Branco, especialista em engenharia de estruturas e professor catedrático do Departamento de Engenharia Civil do Instituto Superior Técnico, explicou tudo ao Virgílio Azevedo.

Além destes três temas, no Expresso Diário desta semana abordámos ainda outras matérias que agora destacamos, convidando o leitor à sua (re)leitura, antes ou depois do dérbi da Luz:

Quando a “vergonha” e o “arrependimento” não chegam

Austrália, Chile, EUA e República da Irlanda têm dado nos últimos tempos as coordenadas da “vergonha” da Igreja Católica quanto aos abusos sexuais de crianças. Os relatos sucedem-se, a história é sempre a mesma – só mudam a extensão e a perversidade dos atos, praticados por padres pedófilos e encobertos pelas cúpulas. O Papa Francisco publicou uma carta dirigida ao “povo de Deus”, mas o arcebispo de Dublin quer mais. E não está só nesta cruzada.

Se falas, morres: a coragem das mães da máfia

Quem são e como foram as vidas de mulheres que tiveram uma importância crucial no mundo dos grupos do crime organizado italiano são a matéria-prima do livro do jornalista norte-americano Alex Perry “As Boas Mães”. De férias em Portugal, o autor falou ao Expresso sobre a extraordinária história de Maria Concetta Cacciola, Lea Garofalo e Giuseppina Pesce. E de uma procuradora que decidiu dedicar a vida a combater a máfia.

“Um por todos e todos por um”: a batalha legal entre altos quadros portugueses e empresa angolana

Para 43 altos quadros da construção civil que estiveram a trabalhar em Angola nos últimos quatro anos só será feita Justiça quando todos eles deixarem de ter salários em atraso – mais de meio milhão de euros. Há casos que se arrastam há quatro anos. “Até haver um caso por resolver, não descansaremos. É como se ninguém tivesse recebido”, revela um deles. E há mais queixas graves além desta.

Quando um lenço não é só um lenço

Hala Shiha, atriz egípcia que tinha deixado o cinema para se dedicar à religião, anunciou que já não irá usar mais o tradicional véu islâmico e que volta ao grande ecrã em breve. Regressou, cabelo castanho ao vento e saias pelos joelhos, para enfrentar as críticas e pôr toda a gente a falar (outra vez) da definição da palavra “escolha”.

O sonho esmagado em Praga

Há 50 anos anos (na noite de 20 para 21 de agosto de 1968), os tanques do Pacto de Varsóvia invadiram a Checoslováquia e puseram termo à aventura democratizante lançada por Alexandre Dubcek no início desse ano. Para a URSS foi uma vitória militar mas um desastre político.

Boas leituras e bom fim de semana.