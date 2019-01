Turquia preprara investigação internacional sobre o assassínio de Khashoggi

A Turquia está a preparar-se para dar início a uma investigação internacional sobre o assassínio do jornalista saudita Jamal Khashoggi, anunciou esta terça-feira o ministro dos Negócios Estrangeiros turco, Mevlut Cavusoglu.

Em declarações à agência estatal Anadolu, na segunda-feira, Mevlut Cavusoglu indicou que a Turquia tinha preparado as bases para uma investigação e que em breve adotará as "medidas necessárias", mas não forneceu mais pormenores.

A 2 de outubro, o jornalista Jamal Khashoggi, que morava nos Estados Unidos, entrou no consulado da Arábia Saudita em Istambul, na Turquia, com o objetivo de tratar de alguns documentos para poder casar-se com uma cidadã turca.

O jornalista não voltou a sair do consulado, onde foi morto por agentes sauditas, que saíram da Turquia e retornaram à Arábia Saudita logo após o assassínio do jornalista.

A justiça da Arábia Saudita indiciou 11 pessoas pela morte de Khashoggi e anunciou, na semana passada, que pedirá a pena de morte para cinco delas.

A Turquia pediu à Arábia Saudita a extradição dos suspeitos e já admitira que poderia pedir uma investigação internacional sobre o caso.