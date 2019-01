Presidente russo e PM japonês encontram-se para resolver disputa de ilhas que remonta ao fim da II Guerra

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, encontram-se esta terça-feira em Moscovo em mais uma tentativa de resolver a disputa pelas Ilhas Curilas, que remonta ao final da Segunda Guerra Mundial.

O exército soviético ocupou as quatro ilhas, situadas entre o Mar de Okhotsk e o Oceano Pacífico, nos últimos dias do conflito. No entanto, Tóquio recusa-se a reconhecer a soberania de Moscovo sobre aquele território.

Os líderes russo e japonês têm uma boa relação pessoal e esta terça-feira é a 25ª vez que se encontram desde 2013. Em novembro, Abe e Putin concordaram em intensificar as negociações de paz mas, tendo em conta os últimos desenvolvimentos, a disputa ainda parece longe de ficar resolvida.

Na mensagem de Ano Novo, o primeiro-ministro japonês disse que os russos que vivem naquelas ilhas devem ser ajudados a aceitar que “a soberania das suas casas vai mudar”. Moscovo não gostou e, na semana passada, o ministro russo das Relações Exteriores, Sergey Lavrov, instou Tóquio a deixar de se referir às ilhas como os seus “territórios do norte”, classificando ainda como problemática a aliança militar com Washington.

“Porque é que o Japão não consegue aceitar os resultados da II Guerra?”

Para que as negociações avancem, é necessário que o Japão reconheça a soberania russa sobre as Curilas, disse Lavrov. “Porque é que o Japão é o único país do mundo que não consegue aceitar os resultados da Segunda Guerra Mundial na sua totalidade?”, perguntou, citado pelo canal de televisão Channel NewsAsia.

Na segunda-feira, ou seja, na véspera do encontro entre Abe e Putin, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, arrefeceu os ânimos quanto a uma rápida resolução da contenda, sublinhando que as negociações de paz se encontram ainda numa “fase inicial”.

Antes da partida para Moscovo, Abe reconheceu que “as negociações com a Rússia são um desafio há mais de 70 anos” e disse esperar “conversas francas” com Putin. Em declarações ao jornal russo “Kommersant”, o primeiro-ministro japonês afirmou que ele e o Presidente russo concordaram em resolver a disputa com “as próprias mãos” e “não passar o problema para as gerações futuras”.