Presidente do Zimbabwe cancela viagem a Davos devido a protestos violentos no país

O Presidente do Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, cancelou a sua viagem ao Fórum Económico Mundial de Davos, na Suíça, por causa dos protestos violentos no seu país.

Ao regressar à capital, Harare, na segunda-feira, afirmou: “Estou feliz que o país esteja sossegado. O nosso povo deve concentrar-se no seu trabalho. Queremos o Zimbabwe desenvolvido”.

O anúncio de uma subida acentuada no preço dos combustíveis, há mais de uma semana, levou a protestos em Harare e na cidade de Bulawayo. Pelo menos 12 pessoas morreram nos confrontos, segundo grupos de defesa dos direitos humanos.

O Governo acusa o Movimento para a Mudança Democrática (MDC), na oposição, de usar o aumento do preço como pretexto para a violência. O MDC rejeita as acusações e o seu líder, Nelson Chamisa, disse que muitos dos membros do partido foram detidos, incluindo quatro deputados. Também a união de sindicatos do país, que convocou os protestos, afirma que o seu líder, Japhet Moyo, foi preso.

“Uma amostra do que está para vir”

No domingo, o Executivo fez saber que as ações das forças de segurança eram apenas “uma amostra do que está para vir”.

“A liderança do MDC tem passado consistentemente a mensagem de que usará a ação violenta de rua para anular os resultados das eleições” do ano passado, disse o porta-voz da presidência, George Charamba. A oposição rejeitou uma decisão do tribunal, de agosto de 2018, que confirmou a vitória de Mnangagwa sobre Chamisa.

Segundo o Presidente, a subida do preço destina-se a combater a escassez provocada por um aumento no uso de combustível e pelo comércio ilegal “desenfreado”. No entanto, muitos cidadãos viram-se subitamente sem dinheiro para pagar o bilhete de autocarro para o trabalho, de acordo com vários relatos.