Oligarca deve 453 milhões de libras à ex-mulher e não paga

Farkhad Akhmedov é um bilionário nascido no Azerbeijão e com ligações ao Kremlin. Em 2016, ele e a sua mulher, que tem nacionalidade britânica, divorciaram-se. Akhmedov garantia que na realidade não estavam casados, pois já se tinham divorciado quase 20 anos antes, em Moscovo. O tribunal londrino não aceitou essa versão dos factos, obviamente destinada a limitar a exposição de Akhmedov aos efeitos financeiros do atual divórcio, e atribuiu à sua mulher 453 milhões de libras (512 milhões), escreve o "Daily Mail".

Foi o maior pagamento de sempre num divórcio decretado no Reino Unido. E o que está em causa é de facto imenso. Casas e carros de luxo, uma coleção de arte avaliada em 90 milhões, mais uns quantos milhões de pensão de alimentos anual que Tatiana Akhmedova exige, e sobretudo, mais importante do que qualquer outra coisa, um iate de 230 milhões de libras chamado Luna que foi comprado a Roman Abramovich, o oligarca dos oligarcas, e que Tatiana Akhmedova quis apreender.

Face ao litígio, as autoridades no Dubai decidiram reter o iate até a questão ficar resolvida. Irritado com essas evoluções, Akhmedov conseguiu obter da Interpol Rússia uma confirmação de que o casamento havia efetivamente terminado em 2000, por decisão de um tribunal de Moscovo.

Um advogado de Akhmedova garante que é mentira. "Na altura em que os documentos foram passados às autoridades russas, o tribunal inglês já tinha concluído que a sua substância havia sido falsificada", diz ele numa declaração que o diário "The Guardian" transcreve: "Não tenho conhecimento de nenhuma explicação para esta conduta e ela perturba-me, pois parece que o senhor Akhmedov - ou alguém ao serviço dele - procurou enganar a Interpol russa, numa tentativa usar os mecanismos legais da Rússia".

Os representantes de Akhmedov respondem que foi um juiz no Liechtenstein quem entendeu descobrir a verdade sobre os papéis do divórcio de 2000, os quais teriam sido destruídos por gente ao serviço de Akhmedova. E também a ela não faltam apoiantes. O principal é uma firma que se especializa em financiar casos como o dela, recebendo no final uma parte da fortuna obtida.

A presença de Akhmedov numa lista ocidental de gente próxima de Putin não deve fortalecer a sua posição no Reino Unido atualmente. Embora decerto a fortaleça na Rússia.