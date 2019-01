Erro de cálculo volta a atrasar resgate de Julen

Na reta final da operação de resgate de Julen, o menino de dois anos que caiu no passado dia 13 de janeiro num poço em Totalán (Málaga), as equipas voltam a deparar-se com dificuldades técnicas. Depois de concluído um túnel vertical paralelo ao furo onde se acredita que estará a criança, os operacionais têm que recuar na operação na sequência de um erro de cálculo sobre o diâmetro do buraco, conta o diário “El Español”.

Nesta altura, a prioridade é voltar a encher o furo com terra para abrir um novo buraco com um diâmetro maior, de 1,2 metros. O objetivo é conseguir introduzir uma cápsula e garantir a segurança dos mineiros da Brigada de Salvamento Mineiro das Astúrias que irão escavar manualmente uma galeria horizontal até ao poço onde caiu Julen.

Esta dificuldade vai atrasar o trabalho dos mineiros – que se encontram há vários dias no local – e que previam avançar ao meio-dia com a última fase da operação. “A equipa está preparada psicológica e fisicamente e tem sublinhado que está habituada a espaços confinados e que não terá qualquer problema”, disse ao jornal “El Mundo” o ex-chefe da brigada de Salvamento de Hunosa, Santiago Suárez.

No mínimo, os trabalhos só deverão estar concluídos nas próximas 24 horas. Sem adiantar estimativas precisas, o delegado do governo da Andaluzia, Alfonso Rodríguez Gómez, disse a “La Voz de Almería” que espera que o resgate de Julen esteja concluído na quarta-feira.

O poço onde caiu o pequeno Julen – com 110 metros de profundidade e cerca de 30 centímetros de largura –, localiza-se numa área montanhosa de difícil acesso e com formações rochosas, o que dificulta as operações de resgate, em que estão envolvidos mais de cem elementos.

Entretanto, prossegue investigação sobre o incidente, tendo já sido ouvidos pelas autoridades os pais de Julen, o proprietário da empresa responsável pelo furo e o funcionário que efetou a perfuração do poço. Sabe-se já que o furo foi aberto no dia 18 de dezembro e que era ilegal.

Nesta altura, as autoridades de Málaga estão a efetuar um levantamento sobre os poços ilegais na zona, tendo concluído que existem todos os meses, em média, 20 a 30 furos de prospeção sem licença da empresa responsável pela Gestão e Qualidade da Água e da autarquia de Totalán.