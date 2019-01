Embaixadora italiana em Paris chamada ao MNE depois de Di Maio ter acusado França de explorar África

A embaixadora italiana em França, Teresa Castaldo, foi chamada esta segunda-feira ao ministério dos Negócios Estrangeiros em Paris depois de o vice-primeiro-ministro de Itália, Luigi di Maio, ter acusado as autoridades francesas de explorarem África e fomentarem a migração.

No domingo, o líder do Movimento Cinco Estrelas, que governa em coligação com a Liga de extrema-direita, exortou a União Europeia (UE) a impor sanções contra França por esta “nunca ter parado de colonizar dezenas de Estados africanos”. Essas sanções deveriam ser aplicadas a “todos os países que empobrecem África e obrigam aquelas pessoas a sair, porque os africanos deviam estar em África e não no fundo do Mediterrâneo”, sublinhou.

No ano passado, as autoridades francesas criticaram Itália por não permitir o desembarque de navios de resgate com imigrantes. As autoridades italianas devolveram a acusação.

“Se as pessoas estão a abandonar [os seus países] hoje é porque os países europeus, França acima de todos, nunca pararam de colonizar dezenas de países africanos”, acusou Di Maio. Se não fosse por África, França seria a 15ª economia mundial, não estaria entre as seis primeiras, acrescentou.

Fontes diplomáticas francesas citadas pela agência italiana de notícias Ansa classificaram as críticas como “hostis e sem justificação dada a parceria entre França e Itália na UE”. Mas, no dia seguinte, Di Maio não se mostrou arrependido e fez novas acusações, relacionadas com o franco CFA, uma moeda da era colonial ainda usada em África.

“A França é um desses países que, ao imprimir dinheiro para 14 estados africanos, impede o desenvolvimento económico destes e contribui para a partida dos refugiados que depois morrem no mar ou chegam às nossas costas. Se a Europa quer ser corajosa, deve ter a coragem de enfrentar a questão da descolonização em África”, disse.

200 migrantes desaparecidos no Mediterrâneo desde início do ano

No domingo, a Organização Internacional das Migrações (OMI) afirmou que o naufrágio de sexta-feira, a 50 milhas da costa da Líbia, foi o segundo em dois dias e aumentou para 200 o número total de migrantes desaparecidos no Mediterrâneo só este ano.

Em comunicado, a OIM refere que nesta segunda tragédia foram resgatados três sobreviventes, que terão comunicado que na embarcação seguiam 120 pessoas, e foram registados três mortos.

O responsável da OIM em Itália, Flávio Di Giacomo, disse que a marinha italiana transportou para a ilha de Lampedusa dois sudaneses, que afirmaram ter sobrevivido ao naufrágio de um bote que teria deixado a Líbia no dia anterior. O terceiro sobrevivente, com origem na Gâmbia, confirmou os mesmo detalhes.