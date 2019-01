A Gronelândia está a derreter mais depressa do que se pensava e “é muito tarde para que não haja efeitos”

A Gronelândia está a derreter mais rapidamente do que se pensava e o ritmo de perda de gelo quadruplicou desde 2003, segundo um novo estudo científico citado pelo jornal inglês “The Guardian”.

Enormes glaciares daquela região estão a depositar pedaços cada vez maiores de gelo no Oceano Atlântico, onde ele derrete. Contudo, os cientistas descobriram agora que a maior perda de gelo entre 2003 e 2013 ocorreu na parte sudoeste da ilha, onde quase não existem glaciares. Este dado sugere que o gelo superficial está a derreter à medida que sobem as temperaturas globais, fazendo com que os rios de água gelada circulem para o oceano e elevem os níveis do mar.

O estudo conclui que o sudoeste da Gronelândia, que antes não era tido como uma fonte de preocupação para as cidades costeiras, deverá “tornar-se um grande contribuinte futuro para o aumento do nível do mar”. “Sabíamos que tínhamos um grande problema com o ritmo crescente de descargas de gelo por alguns glaciares grandes. Mas agora reconhecemos um segundo problema sério: cada vez mais, enormes quantidades de massa de gelo vão sair como água de degelo, como rios que correm para o mar”, disse Michael Bevis, principal autor do estudo e professor de geodinâmica na Universidade Estadual de Ohio.

As cidades costeiras de Miami, Xangai e Bangladesh, bem como várias ilhas do Pacífico, estarão assim ainda mais vulneráveis, de acordo com o estudo. “A única coisa que podemos fazer é adaptar-nos e atenuar mais aquecimento global. É muito tarde para que não haja efeitos. Isto vai provocar uma subida adicional do nível do mar. Estamos a ver a camada de gelo a atingir um ponto crítico”, acrescentou Bevis.

Segundo os cientistas, a situação atual foi provocada pelo aumento das temperaturas globais, resultante das alterações climáticas induzidas pelo ser humano, e pela Oscilação do Atlântico Norte, um fenómeno climático periódico que leva ar mais quente para a Gronelândia ocidental.