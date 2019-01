Presidente do Sudão culpa infiltrados pela morte de manifestantes que pedem a sua demissão

O Presidente do Sudão, Omar al-Bashir, responsabilizou infiltrados pela morte de manifestantes que pedem a sua demissão. “Há algumas pessoas entre os manifestantes que os estão a matar”, disse este domingo num discurso em que voltou a acusar “agentes” estrangeiros e rebeldes da região do Darfur de fomentarem a dissidência.

As manifestações começaram em dezembro por causa do aumento do preço do pão mas rapidamente se transformaram em protestos contra as três décadas de al-Bashir no poder.

As autoridades dizem que 26 pessoas morreram nos protestos, enquanto os grupos de direitos humanos falam em mais de 40 mortos.

“Liberdade, paz e justiça”

No domingo, centenas de manifestantes tentaram marchar até ao Parlamento na cidade de Omdurman com uma petição exigindo a renúncia do Presidente e entoando gritos de protesto por “liberdade, paz e justiça”. Mas a polícia disparou gás lacrimogéneo e perseguiu os manifestantes. Cerca de 30 veículos com pessoal de segurança fardado e à paisana dirigiram-se àquela zona, segundo a agência de notícias Reuters.

Também houve protestos em Burri e Bahri, que ficam a leste e a norte da capital, Cartum, respetivamente. Na sexta-feira, um médico foi morto em confrontos em Burri.

A vice-diretora da Amnistia Internacional para a África Oriental, Sarah Jackson, responsabilizou as forças de segurança pelo que apelidou de “matança desenfreada”.