Oxfam. Surgiu um novo bilionário a cada dois dias entre 2017 e 2018

Os 26 bilionários mais ricos do mundo possuem tanto dinheiro quanto os 3800 milhões de pessoas que compõem a metade mais pobre da população do planeta. A conclusão é da organização não-governamental de combate à pobreza Oxfam e consta de um relatório anual divulgado para assinalar o arranque do Fórum Económico Mundial, que decorre esta semana em Davos, na Suíça.

Segundo o documento, citado pelo jornal inglês “The Guardian”, 2018 foi um ano em que os ricos ficaram mais ricos e os pobres mais pobres. Esta discrepância crescente está a dificultar a luta contra a pobreza, sublinha o relatório, acrescentando que um imposto de 1% sobre a riqueza arrecadaria cerca de 418 mil milhões de dólares (€368 mil milhões) por ano. Esse montante bastava para colocar todas as crianças na escola e fornecer cuidados de saúde que evitariam três milhões de mortes.

Número de bilionários quase duplicou depois da crise financeira global

A riqueza de mais de 2200 bilionários em todo o mundo aumentou em 900 mil milhões de dólares (€792 mil milhões) no ano passado, o que corresponde a 2,5 mil milhões de dólares (€2,2 mil milhões) por dia. Enquanto isso, o aumento de 12% no rendimento dos mais ricos contrastou com uma queda de 11% no rendimento da metade mais pobre da população mundial.

O relatório da Oxfam conclui ainda que nos dez anos desde a crise financeira, o número de bilionários quase duplicou e que, entre 2017 e 2018, surgiu um novo bilionário a cada dois dias. Outro dado inquietante: 1% da fortuna do homem mais rico do mundo – Jeff Bezos, proprietário da Amazon – equivale a todo o orçamento para a saúde na Etiópia.

O documento refere que muitos governos estão a fazer piorar a desigualdade no mundo por investimento insuficiente em serviços públicos. Cerca de 10 mil pessoas morrem por falta de cuidados de saúde e há 262 milhões de crianças fora das escolas, acrescenta ainda o relatório.