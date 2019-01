Marie Jean lavava pratos e não trabalhava ao domingo. Foi despedida, alegou discriminação religiosa e agora vai receber quase 20 milhões

Quando foi contratada pelo hotel Conrad deixou tudo em pratos limpos: não trabalharia ao domingo, para cumprir os seus compromissos religiosos na igreja Bethel Baptist. Foi assim que Marie Jean Pierre, uma haitiana de 60 anos, colocou as coisas. O hotel aceitou.

Comecemos pelo princípio, de acordo com um artigo no “El País”. Marie Jean Pierre é uma imigrante a tentar ganhar a vida em Miami, nos Estados Unidos. Concorreu ao tal lugar para lavar pratos. A sua condição dominical foi respeitada durante nove anos. Em outubro de 2015, as coisas mudaram e o seu nome passou a figurar nos mapas para trabalhar no sétimo dia da semana. Apesar de tudo, as trocas de turnos com colegas solidários foram permitindo a Pierre marcar presença na igreja.

“Eu amo Deus. Não trabalho ao domingo, porque ao domingo eu honro Deus”, explicava nesta entrevista à NBC na quarta-feira.

No terceiro mês de 2016, a haitiana foi despedida por “má conduta, negligência e ausências injustificadas”. Ou seja, por ter magicado durante tanto tempo escapar ao turno de domingo. Faltou a seis, revela este artigo da NBC Miami.

O caso seguiu para os tribunais. A Comissão de Igualdade de Oportunidades de Emprego, a quem Pierre escreveu a queixar-se, garantiu-lhe que tinha razão, conta ainda o diário espanhol.

Discriminação religiosa. Foi este o argumento de Marie Jean Pierre para enfrentar o hotel. E a batalha jurídica acabaria por ditar uma vitória, pois verificou-se a violação da Lei dos Direitos Civis de 1964. Agora, o Conrad, na altura gerido pelo grupo Hilton, terá de recompensar a haitiana de 60 anos com cerca de 19 milhões de euros por danos.