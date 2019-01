Exército israelita diz ter atingido alvos iranianos na Síria. Não há registo de vítimas mortais

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos confirmou que mísseis israelitas estavam a atacar “as imediações da capital”. Os mísseis terão destruído depósitos de armas e postos militares do Irão e do Hezbollah. A operação acontece depois de Israel anunciar que “um míssil foi disparado nos Montes Golã e intercetado pelo sistema de defesa antiaéreo”

O Exército israelita afirma ter atingido alvos iranianos na Síria numa operação contra a Força Quds, uma unidade de elite das Forças Revolucionárias do Irão. O anúncio foi feito este domingo através do Twitter das Forças de Defesa de Israel.

“Começámos a atacar alvos iranianos da Quds em território sírio. Advertimos as Forças Armadas da Síria contra qualquer tentativa de afetar forças ou território israelitas”, escreveram, sem fornecer mais detalhes.

As agências internacionais de notícias dão conta de ataques em redor da capital síria, Damasco, na madrugada desta segunda-feira.

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos, com sede no Reino Unido, confirmou que mísseis israelitas estavam a atacar “as imediações da capital”. Os mísseis destruíram depósitos de armas e postos militares do Irão e do Hezbollah, apoiado pelo Irão, acrescentou o Observatório, não havendo registo de vítimas mortais.

“Vagas sucessivas de mísseis guiados”

Os media sírios anunciaram que as defesas antiaéreas repeliram “um ataque intenso com vagas sucessivas de mísseis guiados”. A agência estatal de notícias Sana citou uma fonte militar que assegurava que a maioria dos “mísseis hostis” tinha sido abatida.

A operação acontece depois de Israel anunciar que “um míssil foi disparado no norte dos Montes Golã e intercetado pelo sistema de defesa antiaéreo Iron Dome”. Em resultado, uma popular instância de inverno teve de ser encerrada.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, deixou o aviso no domingo: “Temos uma política definida para atacar o avanço iraniano na Síria e para infligir mal a quem tentar infligir-nos mal.”

Telavive tem manifestado preocupação com o posicionamento de Teerão dentro da Síria em apoio ao Presidente sírio, Bashar al-Assad, que combate forças rebeldes e grupos islamistas desde o início da guerra civil no seu país, em 2011. Em maio do ano passado, Telavive afirmou ter atingido toda a infraestrutura militar iraniana na Síria também na sequência de um ataque com mísseis nas posições israelitas nos Montes Golã.