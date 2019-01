EUA. “Está na hora de Trump deixar de fazer a América refém da sua vaidade racista”

“Com a opinião pública contra ele e vários membros republicanos do Congresso a pressionarem-no para acabar com o shutdown, Donald Trump está a tentar salvar a face”, comenta o gestor de relações públicas Russell Schaffer ao Expresso. Em causa está o plano que o Presidente dos EUA propôs aos democratas no sábado para terminar a paralisação parcial do Governo que já dura há um mês. Trump precisa de “mostrar à sua base de apoiantes que ganhou qualquer coisa, por muito pequena que seja”. Em troca, esperava conseguir finalmente os 5,7 mil milhões de dólares para a construção do muro na fronteira com o México e, deste modo, pôr fim ao mais longo shutdown da história norte-americana.

Kim Kyung Hoon/Reuters

Mas, afinal, qual foi a proposta? Trump ofereceu três anos de proteção aos chamados “dreamers” (sonhadores) e a quem beneficia do estatuto de proteção temporária, ou seja, aos imigrantes de determinados países afetados por conflitos armados, desastres naturais ou outras situações adversas. Os “dreamers” estão protegidos da deportação ao abrigo do programa de imigração DACA, que permite que alguns indivíduos levados para os Estados Unidos enquanto crianças sejam elegíveis para um visto de trabalho. O programa foi implementado pelo ex-Presidente Barack Obama mas, em setembro de 2017, a Administração Trump anunciou que iria acabar com o DACA – contudo, ele ainda continua em vigor por ordem judicial.

SHAWN THEW/EPA

No dia seguinte ao anúncio, Trump criticou a presidente da Câmara dos Representantes pelo chumbo da sua proposta. “Nancy Pelosi e alguns democratas rejeitaram a minha oferta antes mesmo de eu falar. Não veem o crime nem as drogas, apenas veem 2020 [data das próximas eleições presidenciais], que eles não vão ganhar”, escreveu no Twitter. “Eles devem fazer a coisa certa pelo país e permitir que as pessoas voltem ao trabalho”, acrescentou.

Nancy Pelosi, “oficialmente uma democrata radical”

Pelosi dissera antes que a proposta era “uma compilação de várias iniciativas anteriormente rejeitadas, cada uma das quais inaceitável”, considerando ainda não se tratar de “um esforço de boa fé” para ajudar os imigrantes e que, portanto, não poderia passar na Câmara dos Representantes. Em resposta, Trump disse que a líder da maioria democrata na câmara baixa do Congresso “se comportou de forma tão irracional e foi tão longe para a esquerda que agora se tornou oficialmente uma democrata radical”.

“O compromisso de senso comum”, como Trump definiu a sua proposta, “nem é de senso comum nem um verdadeiro compromisso”, defende ao Expresso o sociólogo e comentador político DaShanne Stokes. Na melhor das hipóteses, o muro é “ineficaz” ou, como afirmou o antigo Presidente mexicano Vicente Fox, não passa de “um monumento racista”, acrescenta Stokes. E conclui: “Está na hora de Trump deixar de fazer a América refém da sua vaidade racista e do seu desejo de abuso de poder para servir os seus próprios interesses.”

“Troca desprezível entre funcionários públicos e 'dreamers'”

A escritora Farrah Alexander recorre a uma imagem semelhante ao afirmar que “esta oferta é uma troca de reféns entre funcionários públicos e ‘dreamers’”. “É desprezível. Não passa de uma extensão para os beneficiários do DACA que não prevê um caminho para a cidadania, em troca de [5,7 mil milhões de] dólares para um muro inútil”, refere Alexander, que também é colaboradora do jornal “Huffington Post”. “O muro é extremamente caro, destrói quilómetros de belas paisagens e nem sequer é eficaz da forma que Trump deseja. Eu não pagaria um dólar por ele e espero que os democratas também não o façam”, diz ao Expresso.

Para Schaffer, não há esse risco. “Trump está a tentar dividir os democratas convencendo alguns deles a votarem a favor da sua proposta. Sem surpresas, dois dias depois, não houve um único democrata do Congresso que rompesse com o partido para apoiar a proposta do Presidente”, explica. E há ainda outra questão: “Os líderes democratas não confiam em Trump. Tendo em conta tudo o que se sabe sobre ele, é difícil acreditar numa palavra que ele diga ou ter fé num papel que ele assine.”

O que é feito de Trump, “o grande negociador”?

Além disso, “a incapacidade de romper a unidade do Partido Democrata coloca em dúvida a imagem de Trump de grande negociador que consegue fazer grandes acordos”, diz ainda Schaffer. Em sentido oposto, o gestor de relações públicas elogia a coesão dos democratas “não apenas durante o shutdown mas ao longo dos últimos dois anos”. “Nancy Pelosi e o líder da minoria democrata no Senado, Chuck Schumer, têm feito um trabalho notável ao manterem os seus membros unidos”, avalia, não sem confessar alguma surpresa: “Ao longo dos últimos 50 anos, os democratas andaram divididos. Mas agora não.”

ERIK S. LESSER/EPA

Cerca de um quarto do Governo federal norte-americano encerrou a 22 de dezembro por causa do pedido de Trump de financiamento para o muro e subsequente rejeição pelos democratas. No último mês, cerca de 800 mil funcionários públicos ficaram em casa ou trabalharam sem receber. Sem abertura por parte dos democratas e com a insistência do Presidente em cumprir uma das suas mais emblemáticas promessas de campanha, o shutdown não parece ter fim à vista.