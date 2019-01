Brexit. Negociador europeu Michel Barnier frisa que Irlanda e UE estão unidas

O negociador da União Europeia para o 'Brexit', Michel Barnier, recusou nesta segunda-feira um eventual acordo bilateral entre Londres e Dublin sobre a fronteira irlandesa, frisando que a UE e a Irlanda formam "uma equipa unida". "Estamos a trabalhar a 27 enquanto equipa, uma equipa unida que negoceia como um só", disse Barnier à televisão irlandesa RTE, que o questionou sobre possíveis negociações bilaterais entre o Reino Unido e a República da Irlanda.

A primeira-ministra britânica, Theresa May, apresenta nesta segunda-feira no parlamento um "plano B", depois do chumbo, na semana passada, do acordo de saída negociado entre Londres e Bruxelas. Segundo a imprensa britânica, o novo plano podia passar por um acordo bilateral com a Irlanda que permitisse eliminar o 'backstop', a solução de último recurso proposta no acordo para evitar uma fronteira rígida entre as duas Irlandas, que é o principal obstáculo à aprovação pelo parlamento britânico. Tanto Dublin como Londres negaram que um tal acordo bilateral esteja a ser considerado.

Barnier, que falou à RTE depois de se reunir com o vice-primeiro-ministro irlandês, Simon Coveney, reiterou que o acordo de 'Brexit' é "o melhor possível" para ambas as partes e o 'backstop' uma "apólice de seguro" para assegurar que a fronteira entre a província britânica da Irlanda do Norte e a República da Irlanda se mantém aberta.

"Este é o momento de os líderes britânicos construírem uma maioria política estável a favor do acordo. Esperamos os passos seguintes e estamos prontos para voltar a trabalhar numa declaração política", disse, referindo-se ao documento anexo ao acordo de saída que define as linhas orientadoras da futura relação entre o Reino Unido e a UE.