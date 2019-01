Brexit. May tenta desbloquear impasse com plano B 

Após a rejeição da moção de censura, Theresa May regressa esta tarde ao Parlamento britânico com um plano alternativo para desbloquear o impasse da saída 'suja' da UE, no final do próximo mês de março. Para driblar o temido divórcio sem acordo, a primeira-ministra tentou este fim de semana negociar pontes entre partidos, tendo reunido com o líder dos Liberais, Vince Cable, e os líderes parlamentares dos partidos nacionalistas escocês e o galês, todos opositores do 'Brexit' e favoráveis a um segundo referendo.

Após o chumbo do acordo do 'Brexit' da passada semana, May deverá apresentar esta tarde aos debutados uma moção que será votada até 29 de janeiro, mas os vários deputados irão propor emendas que estão a deixar o Governo preocupado. Uma das emendas passa por suspender a saída do Reino Unido da UE sem acordo, bem como suspender a aplicação do artigo 50 do Tratado de Lisboa, numa tentativa de adiar o 'Brexit' para depois do prazo de 29 de março, imposto por Bruxelas

Apesar de Downing Street insistir em negociações interpartidárias para desbloquear um acordo para o 'Brexit', a BBC refere que a “garantia política” de que não será restabelecida fronteira entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda é fundamental para um novo plano de saída negociada da UE. Tanto o Governo britânico como a UE acreditam que a reposição de controlo de fronteiras poderá colocar o processo de paz em risco, mas a forma como será evitado o controlo ainda terá de ser aprovado na Câmara dos Comuns.

Theresa May esteve reunida este domingo com os membros do seu gabinete, convicta que um plano para evitar o retorno de fronteiras entre as duas Irlandas terá o condão de “amolecer” a posição de Bruxelas. Se o Parlamento não aprovar um novo acordo de saída, o Reino Unido terá de deixar a UE no próximo dia 29 de março, sem um período de transição.

O ministro do Comércio Externo, Liam Fox, avançou à BBC que o Parlamento não tem o direiro de manter refém o processo do 'Brexit', após os britânicos terem referendado o 'sim' à saída da UE. Ao "Sunday Times", Fox advertiu que a “a coisa mais estúpida a fazer numa negociação é desfazer-se da carta mais forte”, numa referência à saída da UE sem acordo nem período de transição.

Trabalhistas, Conservadores e Liberais reivindicam um prolongamento das negociações com a UE para lá do final de março, caso não seja aprovado o acordo de saída até 26 de fevereiro. May defende que se não existirem acordos comerciais entre Reino Unido e UE no final do período de transição, será imposto o regresso fronteiriço, dado o alinhamento da Irlanda do Norte com as regras do Mercado Único Europeu.

A chefe do Governo britânico convidou Jeremy Corbyn para uma ronda de conversações este fim de semana, mas o líder da oposição afirmou que só entrará em conversações se Theresa May garantir retirar a possibilidade de não acordo do Brexit da mesa das negociações. Um cenário de “caos para o país”, segundo Corbyn. A garantia de saída sem acordo é, contudo, uma “condição impossível” para May.

O deputado trabalhista Hilary Benn, responsável pela omissão do 'Brexit' na Câmara dos Comuns, afiança que os deputados vão procurar uma solução para a “trapalhada criada pela primeira-ministra”, avançando que apoia a emenda da líder da comissão de Assuntos Internos, Yvette cooper, e do ex-ministro conservador, Nick Boles, que defendem que caso não haja acordo até ao final de fevereiro deve apresentar uma proposta para prolongar o prazo de aplicação do artigo 50 até ao fim do presente ano.