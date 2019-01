Falta escavar 15 metros para o resgate de Julen. Mais 4 metros à mão

O túnel vertical que está a ser construído para que seja possível proceder ao resgate de Julen atingiu no fim deste domingo 45 metros de profundidade. Mas a operação que leva os mineiros até ao local onde se supõe que esteja a criança que caiu no poço, em Málaga, só deverá estar concluído na próxima terça-feira.



Os 45 metros de profundidade já escavados ultrapassam os dois terços dos 60 metros necessários. Só depois de concluído o túnel se poderá avançar para a primeira fase do resgate de Julen. Segundo cálculos do coordenador da operação de resgate, Ángel Garcia Vidal, espera-se que esta fase de trabalho esteja terminada ao fim da noite.



Quando o final da perfuração vertical estiver concluída, é necessário revesti-la com um preenchimento. A previsão que o coordenador adiantou ao jornal “El País” é de que esta fase possa ainda demorar cerca de nove horas.



Quando estiver terminado o preenchimento, será iniciada a escavação à mão de um túnel horizontal de quatro metros pela equipa de mineiros da Hunosa Slavage Brigade, que lhes permitirá chegar ao local onde se prevê que Julen possa estar.



A previsão é de que esta fase demorará 24 horas até estar concluída, o que significa que Julen não possa ser alcançado até antes da próxima terça-feira.



A criança de dois anos caiu no domingo da semana passada num poço, junto à necrópole da Tumba Del Moro, um dos lugares de maior turismo de Málaga.