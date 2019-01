Trump critica México por "não fazer nada" para travar caravana de migrantes

O Presidente dos Estados Unidos criticou mais uma vez hoje o México, acusando o país de "não fazer nada" para travar uma nova caravana de migrantes hondurenhos que, segundo frisou o governante, avança em direção à fronteira norte-americana.



"O México não está a fazer NADA para travar a Caravana que está agora completamente formada e se dirige para os Estados Unidos. Nós fizemos parar as últimas duas -- muitos [migrantes] ainda estão no México, mas não podem atravessar o nosso Muro, são necessários muitos agentes fronteiriços se não existir nenhum Muro. Não é fácil!", escreveu Donald Trump na rede social Twitter, utilizando letras maiúsculas ao longo da mensagem para acentuar a sua posição.



Trump publicou esta mensagem depois de mais de 2.000 migrantes oriundos das Honduras terem entrado na sexta-feira em território mexicano, ignorando dessa forma o pedido das autoridades de imigração para aguardarem na fronteira com a Guatemala até à entrega de um documento que certifique a sua passagem por razões humanitárias.



Esta nova caravana, que saiu esta semana da localidade hondurenha de San Pedro Sula, entrou na sexta-feira na ponte fronteiriça que liga Tecún Uman, na Guatemala, e Hidalgo, cidade no Estado mexicano de Chiapas.



A entrada no México deste novo grupo de migrantes aconteceu depois de os migrantes terem pressionado as autoridades fronteiriças, que acabariam por ceder a passagem, sem registo de confrontos, ao contrário do sucedido em anteriores ocasiões.



Na sexta-feira, Donald Trump afirmou que ia fazer hoje um "grande anúncio" sobre a paralisação parcial dos serviços do governo federal, o designado 'shutdown' que já dura há quatro semanas, e a fronteira sul dos Estados Unidos.



A paralisação parcial dos serviços federais está em vigor devido ao braço-de-ferro entre Donald Trump, que insiste em obter financiamento para a construção de um muro na fronteira com o México, e os democratas no Congresso norte-americano, que se opõem à medida defendida pelo Presidente.