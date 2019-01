Trump avança com proposta para desbloquear governo

Donald Trump tinha prometido um "grande anúncio" para este sábado, para desbloquear o encerramento de serviços nos Estados Unidos, que está pendente da aprovação do financiamento do projecto para a fronteira com o México.



O Presidente dos Estados Unidos falou na Casa Branca quando já passava da hora do jantar em Lisboa, num longo discurso em que se referiu à "crise humanitária" que se vive na fronteira e afirmou que há crianças "exploradas" por "coiotes" e mulheres alvo de "agressões sexuais".



Sem distinguir imigrantes ilegais de pessoas em busca de asilo, o Presidente anunciou uma proposta para desbloquear o impasse político, de que resulta a paralisação mais longa de sempre do governo norte-americano: oferece aos democratas um acordo sobre imigração em troca de verba para erguer o muro na fronteira com o México.



Numa tentativa de desbloquear o 'shutdown' (encerramento dos serviços do governo federal) que já dura há cerca de um mês, Donald Trump propôs alargar a proteção aos jovens imigrantes ilegais que entraram no país quando crianças, em troca de 5,7 mil milhões de dólares para construir o muro, mas os democratas rejeitaram a proposta.



Em declarações na Casa Branca, em Washington, Donald Trump disse que estava a oferecer um "compromisso de senso comum que ambas as partes deveriam adotar".



Antes das declarações de Trump, já a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, tinha dito que a proposta para terminar a paralisação parcial de 29 dias do Governo era "uma compilação de várias iniciativas anteriormente rejeitadas, cada uma das quais inaceitável".



A democrata da Califórnia considerou que a oferta de Trump não era "um esforço de boa fé" para ajudar os imigrantes e não poderia passar na Câmara.



Trump adiantou que iria alargar a proteção para jovens levados para o país ilegalmente quando crianças, bem como para aqueles com estatuto de proteção temporária que fugiram de países afetados por desastres naturais ou violência.



Os democratas criticaram a proposta, defendendo que esta não é uma solução permanente para os imigrantes e porque inclui dinheiro para o muro ao longo da fronteira entre os EUA e o México, a que o partido se opõe fortemente.



Os democratas também querem que Trump reabra o governo antes que as negociações possam começar.



Falando este sábado durante cerca de 13 minutos, Trump falou à nação pela segunda vez sobre imigração desde o início do "shutdown".