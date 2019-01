Todos contra o inquilino da Casa Branca

Já há centenas de candidatos às presidenciais de 2020, incluindo democratas com aspirações. Trump enfrentará “o maior desafio da sua vida”

Michael Bickelmeyer entrega pizas, trabalha numa charcutaria e ainda é porteiro num hotel nos arredores de Youngstown, estado do Ohio. Há dois anos e meio concorreu a outro emprego, o de Presidente dos Estados Unidos.