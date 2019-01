Europa no feminino

A lógica de agregado familiar clássico, no sentido ‘bolsonárico’ do termo, é hoje uma espécie de quimera galopante na sombra das sociedades europeias, onde ainda assim prevalece a instituição do matrimónio, só superada pelos mecanismos da separação, o que, aliás, não se verifica em Portugal. Madalena Queirós vive em Lisboa, tem 46 anos e uma filha de 11. Não se enquadra propriamente no protótipo de um casal que se separou, desagregando num agregado monoparental. “Não gosto do termo ‘mãe solteira’, prefiro família monoparental ou mãe independente. A denominação mãe solteira, infelizmente, ainda tem uma carga pejorativa. Hoje em dia, há cada vez mais mulheres na mesma situação, com condições para ser independentes, que dificilmente podem ser identificadas com o papel de vítimas, a que se associa muitas vezes a expressão de mãe solteira. No meu caso, foi uma opção. Quando engravidei já não estava a viver com o pai da minha filha e sempre senti que ter a minha filha era a única opção.” Sempre soube que não era tarefa fácil. “As dificuldades financeiras são o maior entrave, uma vez que há apenas um rendimento para a manutenção do agregado familiar.” No entanto, acrescenta, “tenho uma família que me apoiou desde início. Há um apoio e presença forte da família alargada, nomeadamente da avó e avô paterno, que ajuda muito. Como diz o provérbio: ‘É preciso uma aldeia inteira para educar uma criança.’ Às vezes penso como conseguem viver as mulheres na mesma situação que não têm apoio financeiro da família. Há também alguns momentos de solidão e necessidade de partilhar os meus desafios com mulheres que vivem na mesma situação. Tenho o projeto de criar, um dia, um grupo que seja um espaço de encontro para mães que vivam na situação de monoparentalidade”. Quanto à sua filha: “Encara com toda a naturalidade a situação de família monoparental, uma vez que sempre viveu neste contexto desde que nasceu.”

Com mais ou menos opções, maior ou menor dificuldade, Madalena não está sozinha. Na União Europeia, 7,7 por cento das mulheres com idades entre os 25 e os 49 anos vivem sozinhas com os filhos. Na mesma faixa etária, apenas 1,1 por cento dos homens vivem em regime monoparental. Há, portanto, na União Europeia sete vezes mais mulheres em regime monoparental do que homens. Talvez seja por essa razão que a expressão pai solteiro não se encontre sequer no léxico social. Por falar nisso, “nunca me senti discriminada, mas por vezes sinto alguma desconfiança e olhar de estranheza de casais convencionais por viver sozinha com a minha filha”.

Se os números em relação à monoparentalidade são esmagadores no feminino, não surpreenderá que, na mesma curva etária, existam muito mais homens solteiros sem filhos do que mulheres nas mesmas circunstâncias. As mulheres situam-se numa percentagem de 9,5 por cento, enquanto os homens representam 16,1 por cento. As grandes diferenças de modo de vida entre homens e mulheres, porém, estão alojadas na chamada terceira idade (pessoas com 65 ou mais anos). De salientar que, neste grupo etário, nem sempre falamos de opções de vida mas, em muitos casos, de pura solidão. A frieza dos números dizem-nos que na União Europeia, as mulheres idosas que vivem sozinhas são mais do dobro do que os homens idosos que vivem da mesma forma. A diferença é avassaladora: 40,1 por cento para as mulheres, 19,7 por cento para os homens que vivem sós. Em relação aos jovens europeus que vivem sozinhos (com idades compreendidas entre os 15 e os 24 anos), as estatísticas aproximam-se da simetria, ainda com escassa vantagem no feminino: 8,2 por cento das mulheres nessa faixa etária vivem a solo, em contraste com 7,8 por cento dos homens.

Curiosamente, o número de casamentos em Portugal disparou 3,8 por cento, numa tendência constante de crescimento que se verifica desde 2015. Em 2017 realizaram-se 33.634 casamentos em Portugal, mais 1235 que em 2016. Do número de casamentos, 523 correspondem a matrimónios entre pessoas do mesmo sexo, que escandalizariam qualquer Bolsonaro, sendo que os homens se revelaram mais casadoiros: 241 casamentos foram celebrados entre mulheres, 282 entre homens. A idade média dos noivos é de 32 anos. E o número de divórcios em relação a 2016 diminuiu, registando-se menos 719 separações legais. Por outro lado, a sobremortalidade masculina fez no mesmo período muito mais viúvas do que viúvos. Foram 32.194 mulheres a enviuvar, 13.197 homens. O que contribuiu para a realidade europeia.

Em Portugal, assim como na Europa, as mulheres estão em franca maioria. Portugal é mesmo o quarto país europeu com maior número de mulheres, só ultrapassado pela Estónia, Lituânia e Letónia. Na Europa são pouquíssimos os países em que o número de homens é ligeiramente superior ao de mulheres. Atualmente, a média europeia é de 105 mulheres por cada centena de homens, sendo que Portugal se qualifica bem acima desta média: por cada 100 portugueses, há 111 portuguesas. É no grupo etário mais velho (pessoas com mais de 65 anos) que esta diferença mais se acentua na Europa, e Portugal não foge à regra. Por cada 100 homens com 65 anos ou mais, há 133 mulheres da mesma faixa etária. O futuro, porém, parece trazer um reequilíbrio de género, já que nos jovens com idade até aos 18 anos, o padrão inverte-se na mesma proporção. Para cada centena de indivíduos do sexo feminino com 18 ou menos anos, há 105 do sexo masculino.

A Letónia é o país mais feminino da Europa, com 118 mulheres por cada centena de homens, seguido de perto pela Lituânia, com mais 17 por cento de indivíduos do sexo feminino. A Estónia, onde estes números atingem 13 por cento, ocupa o terceiro lugar na Europa, sendo que Portugal se encontra isolado no patamar abaixo, com 11 por cento de mulheres em número superior ao de homens. Ainda distante da média europeia encontra-se a Hungria, com uma proporção de 109 mulheres por cada centena de homens. Ainda um pouco acima dessa média encontra-se um conjunto de países liderados pela Croácia, com 107 mulheres por 100 homens, com a Grécia, a Polónia e a França muito próximo desses valores. Itália fixa-se em 106 mulheres por cada centena do sexo masculino, com a Bulgária e o Chipre à ilharga, sendo que é na Roménia e na Eslováquia que se regista o barómetro europeu: 105 mulheres por cada 100 homens. Abaixo da média europeia, muito próximo de 104, ficam a Espanha, a Áustria e a República Checa, tendo a Finlândia, o Reino Unido, a Bélgica e a Alemanha em redor de 103, a Suíça com 102, e a Irlanda com pouco mais. Na Dinamarca, por 100 homens há 101 mulheres. E, um pouco acima, na ‘fronteira’ estatística da Irlanda posicionam-se o Liechtenstein, os Países Baixos e a Eslovénia. São cincos os países europeus onde o número de homens se superioriza ao número de mulheres: a Noruega e a Islândia, que em média têm 101 homens para cada 100 mulheres; o Luxemburgo, que ronda esse parâmetro; ainda Malta e Suécia, com o número de homens e de mulheres muito próximo do equilíbrio. Ou lá o que é isso.

105

média de mulheres por cada 100 homens na Europa

111

é a média de mulheres por cada centena de homens em Portugal

4

Portugal é o quarto país europeu com maior média de mulheres

118

é a média de mulheres por cada cem homens na Letónia, país com maior média da UE

5

são os países na Europa em que o número de homens se superioriza ao de mulheres

133

é a média de mulheres idosas (mais de 65 anos) por cada 100 homens na mesma faixa etária

105

é a média de homens jovens (menos de 18 anos) por cada 100 mulheres da mesma idade. A média inverte-se

7

na UE há sete vezes mais mulheres em regime monoparental