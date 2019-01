“Enfermeira sexy”? Sindicato espanhol força Amazon a eliminar sugestão

A palavra “sexy” já não vai aparecer a seguir à palavra “enfermeira” nos motores de busca da Amazon em Espanha, coisa que acontecia automaticamente assim que um utilizador começava a digitar as primeiras letras de “enfermeira”. A decisão do gigante das vendas online chega depois de uma campanha feroz do Sindicato dos Enfermeiros espanhol (SATSE) para acabar com os estereótipos e com a sexualização da profissão - e os seus objetivos não se ficam por aqui.

O SATSE pede ainda que sejam removidos do ‘stock’ da Amazon todos os objetos que “atentem contra a honra e a dignidade” das enfermeiras como por exemplo “uniformes com decotes pronunciados e saias curtas, vestidos apertados e também outros produtos como canecas, pen drives, bolsas, mochilas, cartazes, brincos que também recorrem a estereótipos que prejudicam seriamente sua imagem e reconhecimento social", lê-se na página do sindicato, num comunicado intitulado “Rompe com os Estereótipos”.

Para o sindicato, este tipo de roupa não passa de um cliché que também prejudica os homens. “Apesar de a enfermagem ainda ser vista por muitas pessoas como uma profissão exercida apenas por mulheres, sexualizadas, e sujeitas ao médico, a realidade é que é uma profissão autónoma, qualificada e exercida também por homens", lê-se na mesma nota.