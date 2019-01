Choque frontal entre dois autocarros faz pelo menos 22 mortos na Bolívia

Pelo menos 22 pessoas morreram e outras 37 ficaram feridas hoje num choque frontal entre dois autocarros numa estrada que liga as regiões de Oruro e Potosi, na Bolívia, informaram as autoridades policiais locais

Pelo menos 22 pessoas morreram e outras 37 ficaram feridas hoje num choque frontal entre dois autocarros numa estrada que liga as regiões de Oruro e Potosi, na Bolívia, informaram as autoridades policiais locais.



O acidente ocorreu esta madrugada perto da localidade de Challapata, disse o diretor da Unidade de Trânsito de Oruro, citado pela agência de notícias espanhola Efe.



"Como consequência do acidente, 22 pessoas morreram e 37 ficaram feridas, tendo sido transferidas para os hospitais de Challapata e de Oruro", acrescentou a fonte policial.

De acordo com a mesma fonte, que salientou que chovia fortemente na altura, "presume-se que o acidente ocorreu quando um dos autocarros entrou na faixa do outro que seguia em sentido contrário".



O acidente "já foi comunicado às instâncias do Ministério Público e está agora em processo de investigação", concluiu o responsável da polícia local.