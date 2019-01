Trump e Kim Jong-un vão encontrar-se pela segunda vez em fevereiro

O próximo encontro entre o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, vai realizar-se no final de fevereiro, anunciou nesta sexta-feira a Casa Branca. O anúncio foi feito depois de uma reunião de Trump, durante cerca de uma hora e meia, com um enviado norte-coreano, Kim Yong Chol, e o secretário de Estado, Mike Pompeo, para preparar o encontro entre Trump e Kim.

Já hoje, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, afirmou que era altura de negociações sérias entre norte-americanos e norte-coreanos para definir uma rota negocial que conduzisse à desnuclearização da península coreana.

Guterres disse, em conferência de imprensa na sede da ONU, em Nova Iorque, que uma rota negocial permitiria a cada parte "saber exatamente quais seriam os próximos passos e ter previsibilidade sobre a forma como as negociações iriam decorrer".