Presidente do Sri Lanka considera guerra de Duterte às drogas “um exemplo para o mundo” e quer seguir modelo

O Presidente do Sri Lanka, Maithripala Sirisena, considera a guerra do seu homólogo filipino, Rodrigo Duterte, contra as drogas, que já custou milhares de vidas, “um exemplo para o mundo”. Durante uma visita feita esta semana às Filipinas, Sirisena anunciou que pretende replicar o modelo de Duterte no combate ao uso e tráfico de droga.

“A sua guerra contra o crime e as drogas é um exemplo para o mundo inteiro e pessoalmente para mim. A ameaça das drogas é galopante no meu país e sinto que devemos seguir os seus passos para controlar esse perigo”, afirmou, citado pelo jornal inglês “The Guardian”. Duterte respondeu que a visão alinhada dos dois líderes poderia levar a uma parceria no futuro para lidar com o tráfico internacional de droga.

Entre cinco mil e 20 mil mortos desde 2016

Segundo números oficiais, a guerra de Duterte contra as drogas já matou mais de cinco mil pessoas desde 2016, embora ativistas declarem que os números reais podem chegar aos 20 mil. O Tribunal Penal Internacional está a fazer uma investigação preliminar para apurar se as execuções extrajudiciais constituem crimes contra a humanidade.

Esta não foi a primeira vez que Sirisena mostrou a admiração pelo trabalho de Duterte, lembra o “Guardian”. Em julho do ano passado, o Sri Lanka pôs fim a uma moratória de mais de 40 anos para trazer de volta as execuções como punição para os traficantes de droga. Na altura, afirmou ter sido uma medida diretamente inspirada pelas políticas de Duterte nas Filipinas. Durante uma reunião do Governo, Sirisena disse, segundo o seu porta-voz, que estava “pronto para assinar os mandados de morte” de infratores reincidentes. Em resultado, 19 traficantes de droga que cumpriam penas de prisão perpétua enfrentam agora a pena de morte.

No início deste ano, as autoridades do Sri Lanka apreenderam cerca de 100 milhões de euros em cocaína num único carregamento no porto da capital, Colombo, que é um importante centro para o tráfico internacional de droga.