Meio século depois de Jan Palach, homem tenta imolar-se em Praga

Cinquenta depois de o estudante Jan Palach se ter imolado na Praça Venceslau, em Praga, em protesto contra a invasão militar soviética da Checoslováquia, um homem de que pouco ou nada se sabe tentou repetir o gesto e foi transportado para o hospital com a cabeça e as mãos queimadas.

Segundo a porta-voz da polícia checa, Andrea Zoulova, nada indica que se tenha tratado de um “ato de protesto ou um ato politicamente motivado”. Testemunhas citadas por meios de comunicação locais avançaram ter-se tratado de um gesto com motivações religiosas, mas a informação não foi confirmada. “Vi-o à distância e percebi que estava a arder. Tentei apagar o fogo. Ele cheirava a gasolina”, afirmou aos media locais uma das várias pessoas que ajudaram a extinguir as chamas e usaram, para isso, roupas e um extintor de um café localizado na praça.

Sobre o homem, sabe-se apenas que é de nacionalidade checa e tem 54 anos. Um porta-voz dos serviços de emergência médica avançou no Twitter que terá ficado com 30% do corpo queimado e encontra-se em coma induzido.

O episódio foi comparado ao de Jan Palach, que ocorreu em janeiro de 1969. O estudante checo imolou-se na Praça Venceslau em protesto contra a invasão militar soviética da Checoslováquia. Segundo uma carta escrita pelo próprio antes de se matar e que foi enviada a várias figuras públicas, haveria então uma organização clandestina de resistência pronta a imolar-se até que as suas reivindicações fossem ouvidas - organização essa que, mais tarde, veio a perceber-se nunca ter existido. Na carta, o estudante checo exigia a abolição da censura e a suspensão da distribuição do jornal oficial das forças pró-soviéticas que ocupavam o país, designado “Zprávy”. Também apelava a uma greve geral para pressionar as autoridades.

Jan Palach ainda foi levado para o hospital depois de se ter imolado mas morreu dias depois. O seu funeral transformou-se, ele próprio, num protesto contra a ocupação e um mês depois outro estudante, Jan Zajíc, ateou fogo sobre si próprio também na Praça Venceslau. O gesto seria repetido por outros estudantes, igualmente descontentes com a ocupação.