Madrid. Há um avião abandonado no aeroporto de Barajas e ninguém sabe quem é o dono

Há um avião esquecido no aeroporto Barajas, em Madrid, e o dono não dá sinais de vida. A confirmação partiu de um comunicado da diretora do aeroporto, conta o “El Español”.

O avião, um Mc Donnell Douglas MD87, é o único naquelas condições em Barajas. Procura-se o dono da aeronave que está em “evidente estado de abandono”, de acordo com o aeroporto.

O último proprietário registado, conta o diário espanhol, vai receber uma carta a exigir o pagamento do parqueamento do avião, altura em que revelará também quais são as suas intenções.

Pode dar-se a situação de o proprietário não ser encontrado ou este não responder, que resultará num processo ao abrigo da Lei da Navegação Aérea espanhola: três anúncios ao longo de três meses, com todos os pormenores sobre a aeronave. Se, depois destes procedimentos, o proprietário não aparecer, o avião é dado como abandonado e será vendido em hasta pública.