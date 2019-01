Itália. Há uma localidade na Sicília a vender casas a menos de um euro

De Mónaco a Sambuca são mais ou menos 1700 quilómetros e 18 horas de viagem de carro. E não só. Se aquele principado tem o custo de casas mais elevado da Europa (média de 44.522 euros por m2 para casas de 120 m2), no caso da região italiana, na Sicília, existem agora casas à venda por menos de um euro. E tudo para combater o envelhecimento, conta a CNN.

A estratégia não é original, mas garante, nem que seja, o interesse na região e o falatório pelos jornais de todo o mundo. Mas não se fica por aí, promete Giuseppe Cacioppo, o número dois do município e o conselheiro para o turismo. “Ao contrário de outras cidades que fizeram isto apenas por propaganda, este município é proprietário de todas as casas à venda por um dólar.” Ou seja, não são intermediários: “Quer a casa, recebe-a rapidamente”.

Há, naturalmente, uma responsabilidade e compromisso associadas à compra. Afinal, comprar uma casa pelo preço de um café é tudo menos normal. As habitações terão de ser remodeladas em três anos, pelo valor mínimo de 15 mil euros. Haverá também um depósito de cinco mil euros. devolvido após as obras estarem concluídas.

REDA&CO/GETTY IMAGES

O objetivo é o de promover o rejuvenescimento da localidade, que tem perdido muita gente para as grandes cidades, um flagelo que se observa também em Portugal. Pegando nos tais valores do início do texto, Portugal é o 19.º país europeu com as casas mais caras, pelo menos nos centros de Porto e Lisboa. Segundo este artigo do Expresso, o valor por metro quadrado nas maiores cidades do país situa-se nos 3830 euros, ainda assim muito abaixo da média da Europa (6157 euros/m2).

A seguir ao Mónaco, no top-10 estão Reino Unido, França, Rússia, Áustria, Suíça, Noruega, Suécia, Holanda e Finlândia.

“Estamos localizados dentro de uma reserva natural, cheios de História. Praias belíssimas, madeira e montanhas à nossa volta. É silencioso e calmo, o refúgio ideal”, diz Cacioppo, que revela já terem sido vendidas dez casas. “Dezenas de outras estão disponíveis e precisam desesperadamente de obras. Temos sido contactados por pessoas de Suíça, França e Espanha.”