Guterres defende uma “solução política” para resolver os problemas da Venezuela

A Organização das Nações Unidas (ONU) está disponível para usar os seus "bons ofícios" para promover uma solução política para a crise na Venezuela, disse esta sexta-feira o seu secretário-geral, António Guterres.

"Para nós está muito claro que somente uma solução política inclusiva pode resolver e dar resposta aos problemas da Venezuela", disse António Guterres, numa conferência de imprensa na sede da ONU, em Nova Iorque, Estados Unidos da América.

Segundo Guterres, esta foi a mensagem transmitida ao ministro venezuelano das Relações Exteriores, Jorge Arreaza, na reunião que mantiveram em Nova Iorque.

O encontro ocorreu depois de no passado sábado o Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, ter pedido a António Guterres ajuda para relançar as negociações com a oposição.

Durante a conferência de imprensa, António Guterres foi questionado sobre a decisão de vários países da América Latina de não reconhecer como legítimo o segundo mandato de Nicolás Maduro, iniciado no passado dia 10.

O secretário-geral respondeu que a ONU "não faz o reconhecimento de governos", mas "respeita o direito soberanos dos Estados de reconhecer ou não os governos de outros Estados".