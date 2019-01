Explosão de carro armadilhado em academia de polícia de Bogotá mata pelo menos 21 pessoas

Um carro armadilhado explodiu esta quinta-feira junto a uma academia de polícia em Bogotá, capital da Colômbia, matando pelo menos 21 pessoas e ferindo 68. Teme-se que o número de vítimas, anunciado pelo Ministério da Defesa, possa aumentar.

O presidente da Câmara de Bogotá, Enrique Peñalosa, manifestou no Twitter a sua “solidariedade com os polícias perante o ato terrorista”. “Os colombianos podem ter a certeza de que os criminosos não intimidarão o nosso Estado”, acrescentou.

O Presidente da Colômbia, Iván Duque, classificou o ataque, que não foi reivindicado, como um “ato terrorista miserável” e anunciou que já pediu uma investigação “para determinar os autores deste ataque e levá-los à justiça”. “Todos os colombianos rejeitam o terrorismo e estamos unidos para o enfrentar”, disse ainda no Twitter.

O carro estava carregado com cerca de 80 quilos de um poderoso explosivo que deflagrou minutos depois de uma cerimónia de promoção de polícias, de acordo com fonte do procurador-geral colombiano. O suspeito do ataque, um homem identificado pela polícia como José Aldemar Rojas Rodríguez, morreu no local.

Os media locais especulam que o ataque poderá ter sido levado a cabo por guerrilheiros das extintas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC), apesar do acordo de paz assinado com o Governo em 2016.