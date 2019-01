Desistências e outras ausências anunciadas na véspera de cimeira da Liga Árabe. E a culpa é da Síria

A cimeira económica e social da Liga Árabe, que decorre este fim de semana em Beirute, no Líbano, está a ser ensombrada pelas divisões sobre o futuro da Síria. Alguns chefes de Estado, que tinham confirmado a sua presença, já não deverão comparecer ao encontro.

Segundo a Al Jazeera, os emires do Qatar e do Kuwait não estarão presentes, o Egito planeia fazer-se representar pelo primeiro-ministro em vez do chefe de Estado, enquanto o presidente da Autoridade Palestiniana disse que estará em Nova Iorque.

As faltas de comparência estão a ser entendidas como uma mensagem ao Irão, cujos aliados, como o Hezbollah, detêm o poder no Líbano e apoiam o Governo sírio. Os aliados de Teerão viram a cimeira como uma oportunidade para tentarem reintegrar a Síria na Liga Árabe. Mas o secretário-geral adjunto do bloco regional, Hossam Zaki, foi perentório ao afirmar que a Liga Árabe “não tem planos para discutir um convite para a cimeira do órgão na Tunísia [em março] durante a próxima reunião no Líbano, para a qual Damasco também não está convidada”.

Síria está suspensa desde 2011

A Liga Árabe suspendeu a participação da Síria em 2011 e impôs sanções económicas por causa da violenta repressão de manifestantes pelo Governo antes do início da guerra civil. Alguns países retiraram os seus embaixadores de Damasco.

No final do ano passado, o Presidente do Sudão, Omar al-Bashir, tornou-se o primeiro líder da Liga Árabe a visitar a Síria desde o início do diferendo. Nas semanas seguintes, o Bahrein e os Emirados Árabes Unidos reabriram as suas embaixadas no país. Contudo, um consenso sobre a matéria entre os 21 Estados-membros (são 22, no total, mas a Síria encontra-se suspensa) parece longe de ser alcançado.

O que se acredita ser um esforço diplomático liderado pela Rússia para legitimar o Governo de Bashar al-Assad enfrenta agora alguns obstáculos. Há países que advertem contra o prematuro reatamento de laços, dizendo que isso só reforçaria a posição de Assad na hora de negociar. Os EUA, que se esforçam por reduzir a influência iraniana na região, veem qualquer medida que reforce Assad como um fortalecimento do Irão.