Venezuela. Apagão em hospital de Caracas provoca “pelo menos dois mortos”

Pelo menos duas pessoas morreram no sábado passado devido a um apagão ocorrido no Hospital Universitário de Caracas, na Venezuela, segundo avançou o jornal “El País”.

O corpo de um dos pacientes, Eduan Pérez, permaneceu durante quatro dias na morgue. Isso terá acontecido porque “os diretores do hospital queriam assegurar-se que a morte de Eduan se deveu a causas naturais e não ao corte de energia elétrica”, explicou a irmã, Dayana Pérez Marcano, ao jornal espanhol. A história foi amplamente divulgada, os venezuelanos tomaram partido e, entretanto, o assunto tornou-se sobretudo político. As circunstâncias das mortes continuam envoltas em algum mistério.

No dia em que tomou posse como novo Presidente da Venezuela, 10 de janeiro, Nicolás Maduro acusou a oposição, em maioria no Parlamento venezuelano, de “sabotar os sistemas elétricos para criar um espetáculo nas redes sociais”. A oposição, assim como os funcionários do hospital e os sindicatos que representam os profissionais na área da saúde, rejeitaram as alegações.

“Investigamos a fundo estas mortes. O Governo sabia que havia falhas de energia em Caracas mas não fez nada, apesar dos avisos. Também só confirmou duas mortes, quando as equipas médicas deram conta da morte de seis pessoas devido às falhas na eletricidade. Isto é homicídio”, afirmou Winston Flores, deputado do Parlamento venezuelano, citado pelo jornal “El País”.

Na peça que dedica ao tema, o jornal espanhol descreve as condições do hospital - “não há luz nos corredores, o ambiente é muito escuro, os aparelhos de ar condicionado não funcionam e os pacientes são obrigados a levar água e medicamentos porque não os há ali. Comem sempre arroz porque não há mais comida no hospital”.

O sindicato dos trabalhadores dos hospitais de Caracas já tinha alertado para a necessidade de reparar os sistemas de energia elétrica no Hospital Universitário de Caracas. “Era suposto haver 1200 camas disponíveis no hospital mas estão a ser usadas apenas 250. Os quartos não oferecem conforto algum. Das 12 salas de cirurgia só uma está em condições de ser utilizada. Muitos aparelhos estão danificados, não se fazem raios X, tomografias e ressonâncias magnéticas”, afirmou recentemente um dos representantes deste sindicato, Mauro Zambrano, acrescentando que esta situação se arrasta há muito tempo. “Já fizemos várias denúncias mas não tivemos resposta a nenhuma.”

Segundo o relatório “Encuesta Nacional de Condiciones de Vida”, realizado pela organização não-governamental Médicos por la Salud nos 40 principais hospitais públicos da Venezuela, houve 158 falhas de energia elétrica em apenas dois meses, entre novembro de 2017 e janeiro de 2018, o que equivale a uma média de 1,04 cortes por dia, com a duração de quase três horas, em cada hospital. “Apenas 55% das instalações elétricas destes hospitais estão a funcionar devidamente. Por cada três falhas de energia que afetam um hospital venezuelano, morre pelo menos um paciente”, afirmou o médico Julio Castro, responsável pelo estudo.

Depois da morte dos dois pacientes, o Governo demitiu o diretor e o subdiretor do hospital - figuras já de certo modo polémicas por se terem recusado, no passado, a receber medicamentos doados pela organização não-governamental Médicos sem Fronteiras, alegadamente por ordens do Governo - assim como outras pessoas com funções de gestão e administração das instalações. Além disso, foi criada uma comissão para averiguar o que de facto aconteceu.