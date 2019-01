Turquia expulsa jornalista holandesa por alegadas ligações terroristas

Uma jornalista holandesa, colaboradora do jornal "Het Financieele Dagblad", foi expulsa hoje da Turquia por alegadas ligações com jiadistas na Síria, anunciou hoje um responsável turco.

O diretor de comunicação da presidência turca, Fahrettin Altun, explicou que a decisão de expulsar a jornalista Ans Boersma foi tomada depois de Ancara, capital da Turquia, "receber informações da polícia holandesa" de que a jornalista "tinha ligações com uma organização terrorista".

"A Holanda disse à Turquia que a jornalista (...) tinha ligações com a Frente al-Nusra [grupo que se dissociou da Al-Qaeda]", escreveu na sua conta da rede social Twitter Fahrettin Altun.

"Apenas as autoridades holandesas podem explicar como chegaram a essa conclusão. Nós não vamos fazer especulações sobre a credibilidade das suas informações", salientou Altun, no Twitter. "Tenho a certeza de que a expulsão de Boersma não está de forma alguma relacionada com as suas atividades jornalísticas na Turquia", acrescentou o responsável turco.

A jornalista Ans Boersma anunciou a sua expulsão num grupo de mensagens para jornalistas estrangeiros na Turquia. "Eu fui presa ontem [quarta-feira] e fui expulsa. Viajo de avião agora", disse Boersma. Segundo informações partilhadas pelos colegas de Boersma no grupo de mensagens, a jornalista foi detida na quarta-feira, depois de ir ao serviço de imigração em Istambul para renovar a sua autorização de residência na Turquia.

As autoridades turcas indicaram que renovaram, há dez dias, a sua carteira de jornalista turca. A Turquia é regularmente acusada por organizações não-governamentais (ONG) de ataques à liberdade de imprensa nos últimos anos, em particular desde uma tentativa de golpe de Estado em 2016 que foi seguida por uma repressão, inclusive contra a imprensa crítica.

Segundo a ONG Repórteres Sem Fronteiras, a Turquia ocupa a 157.ª posição entre 180 no ranking de liberdade de imprensa de 2018.

O site P24, especializado em liberdade de imprensa, refere que mais de 160 jornalistas estão presos na Turquia.