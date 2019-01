Taiwan faz exercícios militares e diz que não se curva perante as ameaças da China

No início do ano, o Presidente chinês, Xi Jinping, disse que ninguém poderia mudar o facto de Taiwan ser “parte da China”, acrescentando que Pequim não descarta o uso da força militar para garantir a “reunificação”. A Presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, através do seu porta-voz, instou a comunidade internacional a agir perante as “ações descontroladas da China”

Taiwan não se curvará perante as pressões da China, disse esta quinta-feira um porta-voz da Presidente do estado insular, Tsai Ing-wen. A garantia foi dada no dia em que a ilha realizou simulações militares com o intuito de mostrar a sua capacidade de defesa face às ameaças de Pequim. “Quanto às ações descontroladas da China, precisamos de lembrar a comunidade internacional de que deve enfrentá-las diretamente e unindo esforços para as reduzir e conter”, acrescentou o porta-voz.

A administração da aviação civil chinesa tem insistido com as companhias aéreas para que mudem as indicações nos seus websites de modo a que Taiwan apareça como parte da China. Algumas, como a British Airways e a Singapore Airlines, acataram o pedido. No entanto, 66 empresas, incluindo o Facebook e a Nike, continuam a colocar Taiwan como independente da China, escreveu esta quarta-feira o jornal “The Global Times”, ligado ao Governo de Pequim.

A 2 de janeiro, o Presidente chinês, Xi Jinping, disse que ninguém poderia mudar o facto de Taiwan ser “parte da China”, acrescentando que Pequim não descarta o uso da força militar para garantir a “reunificação” da ilha com o continente.

As simulações militares desta quinta-feira acontecem depois de um novo relatório do Pentágono ter exposto as preocupações dos EUA com o crescente poderio militar da China, alertando para um possível ataque de Pequim contra Taiwan.

Província renegada ou nação independente?

Oficialmente República da China, Taiwan é uma democracia com Governo próprio que, para todos os efeitos, tem agido como uma nação independente nas últimas sete décadas. Quando, em 1949, o Partido Nacionalista perdeu a guerra civil chinesa para o Partido Comunista, o Governo da República da China foi transferido para Taipé e estabeleceu a cidade como a sua capital temporária, enquanto os comunistas fundaram a República Popular da China no continente.

No entanto, Pequim considera Taiwan uma província renegada que um dia será totalmente reunificada com o continente. Nos últimos anos, o assunto tem-se assumido como uma questão-chave para a soberania nacional chinesa.

Pequim insiste que os outros países só podem ter laços diplomáticos com a China ou com Taiwan e não com ambos, tendo conseguido progressivamente que os aliados internacionais de Taipé cortem relações diplomáticas com a ilha e estabeleçam relações com a China.