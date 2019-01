'Shutdown' nos EUA. Funcionários recorrem a bancos alimentares na quarta semana de incerteza

O financiamento para o muro que Donald Trump quer não recebe luz verde do Congresso, por isso mantém-se o shutdown e começam a revelar-se as feridas da paralisação parcial do Governo dos Estados Unidos.

Cerca de 800 mil funcionários do Governo federal estão afetados por este bloqueio. Alguns deles, embora continuem a trabalhar, deixaram de receber salário e estão a recorrer a bancos alimentares, revela esta quinta-feira uma reportagem da CNN.

A estação de televisão norte-americana conta que, à quarta semana de shutdown, multiplicam-se os telefonemas para agências por parte de “trabalhadores ansiosos”. Essas agências estão a colocar em marcha um plano para dar resposta às novas exigências alimentares. Algumas delas, conta a CNN, estão já a atingir o limite.

Viajando do geral para o particular, a CNN dá o exemplo do banco alimentar do Catholic Community Services of Northern Utah, que viu mais de 280 funcionários federais a pedir ajuda, duplicando assim os “clientes” habituais.

JIM WATSON/GETTY IMAGES

Algumas instituições colocam a hipótese de reduzir a dose nos sacos para a solidariedade esticar.

O famoso chef José Andrés tem oferecido refeições gratuitas para os funcionários afetados pelo shutdown. “Acreditamos que nenhuma pessoa deve ter de passar pela dor de não saber com que alimentar os filhos”, disse Andrés ao Huffington Post na segunda-feira.

A Kraft, por exemplo, abriu uma loja onde permite aos funcionários do Governo federal comprarem bens e pagá-los depois -- "Buy now, pay later".

Há uma semana, a BBC dava já conta de alguns problemas na sequência do bloqueio: os sites oficiais governamentais em xeque, a qualidade dos alimentos em risco e o congelamento da preparação para os furacões que estão por chegar são só algumas consequências do shutdown.

Este é o shutdown mais longo da história dos Estados Unidos. Donald Trump está intransigente e exige os cinco mil milhões de euros para construir o muro que vai separar Estados Unidos e México. Os congressistas democratas continuam a negar-lhe o desejo.

A paralisação parcial do Governo dos Estados Unidos mantém-se e com ela continua a dúvida do dia-a-dia dos trabalhadores do Governo federal, que não recebem salário desde o final de dezembro.