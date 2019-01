Putin acusa Ocidente de “desestabilizar” Balcãs antes de liderar delegação russa em visita à Sérvia

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, encabeça uma poderosa delegação que esta quinta-feira visita a Sérvia. O objetivo é consolidar a cooperação com um país que, apesar de pretender juntar-se à União Europeia (UE), continua a ser um aliado próximo de Moscovo.

Antes da sua partida, Putin deu duas entrevistas, destacando os laços seculares entre os dois países e deixando críticas ao Ocidente. Os media falam na assinatura de cerca de 20 acordos, incluindo nas áreas do comércio, cooperação económica, energia e defesa.

Putin acusou “os EUA e alguns outros países ocidentais” de tentarem assegurar o domínio nos Balcãs, “desestabilizando” a região ao absorverem Montenegro na NATO e ao tentarem incorporar também a Macedónia na aliança atlântica. O Presidente russo prometeu continuar a trabalhar na cooperação militar e técnica com a Sérvia, criticando ainda a forma como a UE geriu a situação no Kosovo.

“Consulto sempre o Presidente Putin”

O seu homólogo sérvio, Aleksandar Vucic, concedeu uma entrevista à agência de notícias russa TASS antes da visita de Putin. “Consulto sempre o Presidente Putin e peço-lhe conselhos. Conto-lhe o que está a acontecer e não minto, embora ele nem sempre goste de tudo. Penso que esta é uma das coisas que Putin respeita muito. E eu respeito isso porque ele é o líder de um grande país e eu sou o líder de um pequeno país. E ele mostra respeito por este país e eu sinto-me grato por isso”, disse.

O Presidente sérvio está interessado no gás russo, que pretende adquirir através do gasoduto TurkStream, que deverá atravessar o Mar Negro, da Rússia até à Turquia, e ainda estender-se às fronteiras turcas com países vizinhos. Putin garante que o gasoduto estará totalmente operacional até ao final de 2019.

Nas últimas semanas, a oposição tem liderado protestos que reúnem milhares de pessoas contra Vucic e o seu Partido Progressista Sérvio, no poder, acusando-o de reprimir a liberdade de imprensa e de atacar a oposição.

Putin escoltado por caças e sete mil polícias

A segurança será apertada na capital sérvia, Belgrado. Aviões de caça russos vão escoltar o avião de Putin e sete mil polícias foram mobilizados para a visita. Os moradores estão a ser encorajados a não irem às suas varandas para verem Putin a ser conduzido através da capital.

Apesar das medidas de alta segurança, dezenas de milhares de pessoas planeiam saudar o Presidente russo na sua visita à Igreja de São Sava, a maior igreja ortodoxa sérvia.

Segundo a TASS, Putin também irá encontrar-se com o atual membro sérvio da presidência tripartida da Bósnia e Herzegovina, Milorad Dodik. Além do Presidente, a delegação russa inclui o vice-primeiro-ministro e os ministros das Relações Exteriores, da Energia e do Desenvolvimento Económico e o presidente da empresa estatal Gazprom, entre outros.