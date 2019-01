Pelo menos 890 mortos em apenas três dias na República Democrática do Congo, diz ONU

Pelo menos 890 pessoas morreram em apenas três dias em meados de dezembro, vítimas de violência étnica, na parte ocidental da República Democrática no Congo. A informação foi divulgada esta quarta-feira pelo Escritório da Alta Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, que cita “fontes credíveis”.

A agência da ONU refere que confrontos entre as comunidades Banunu e Batende tiveram lugar em quatro aldeias próximas de Yumbi entre os dias 16 e 18 de dezembro. Os relatos sugerem que os confrontos começaram quando membros da comunidade Banunu tentaram enterrar um dos seus chefes tradicionais em terra Batende.

As Nações Unidas estimam em 465 o número de casas e edifícios queimados ou pilhados, incluindo duas escolas primárias, um centro de saúde, um posto médico, um mercado e o escritório da comissão eleitoral do país. Cerca de 16 mil pessoas terão procurado refúgio atravessando o rio para a vizinha República do Congo, também conhecida como Congo-Brazzaville.

Yumbi foi uma das cidades onde as eleições foram adiadas

A alta comissária da ONU para os direitos humanos, Michelle Bachelet, disse que “é crucial que esta violência chocante seja pronta e completamente investigada e que os perpetradores sejam levados à justiça”. A agência anunciou que já iniciou uma investigação.

Pelo menos 82 pessoas ficaram feridas nos confrontos, segundo os relatos, mas as Nações Unidas estimam que o número de feridos seja maior.

A votação nas eleições presidenciais, que se realizaram no resto do país a 30 de dezembro, foi adiada para março nas cidades de Yumbi, Beni e Butembo. A comissão eleitoral justificou o adiamento com a insegurança e o surto de ébola.

Incerteza quanto ao próximo Presidente do país

O candidato da oposição Félix Tshisekedi foi declarado vencedor mas, segundo dados das estações de voto eletrónico utilizadas nas eleições, a que o jornal “Financial Times” teve acesso, foi um outro candidato da oposição, Martin Fayulu, a vencer as eleições. A Igreja Católica também já disse ter resultados diferentes dos divulgados pela comissão eleitoral.

Na semana passada, Fayulu anunciou que iria desafiar legalmente a contagem oficial dos votos. “O resultado é um golpe e não corresponde à verdade da votação. Os congoleses querem mudança”, disse. Fayulu acusa ainda Tshisekedi de ter chegado a um acordo de partilha de poder com o partido que governa atualmente, uma alegação que o Presidente eleito rejeita.

O atual Presidente, Joseph Kabila, abandonará o poder após 18 anos no cargo. Inicialmente, o candidato do seu partido era o favorito mas acabou por ficar em terceiro lugar, segundo os dados oficiais, e não irá contestar os resultados. Os apoiantes de Fayulu defendem que este quadro reforça a suspeita de que Tshisekedi chegou a acordo para a partilha de poder com Kabila.