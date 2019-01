Ossufo Momade eleito novo presidente da Renamo

O dia 3 de maio de 2018 marcou para sempre a vida de Ossufo Momade. Segundo o líder da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo, o principal partido da oposição de Moçambique), a morte inesperada de Afonso Dhlakama deixou milhões de moçambicanos órfãos. Para Momade significou ascender ao cargo, que ocupa interinamente, e instalar-se na serra da Gorongosa, na base militar conhecida como o Estado-maior General das Forças da Renamo. Foi neste lugar, onde normalmente não entra ninguém além dos militares da oposição moçambicana (muito menos jornalistas), que recebeu o Expresso para uma entrevista exclusiva.

A dor causada pela partida do mentor persiste, a avaliar pela voz embargada e olhos rasos de água com que Momade relata esse dia. “Foi muito difícil, fomos apanhados de surpresa. Estava em casa, em Maputo, e recebi um telefonema. Havia uma indicação do Grupo de Contacto para transportar o nosso presidente, que estava em estado crítico. Tive esperança de que fosse levado para um país vizinho, mas às 10h30 a mesma pessoa ligou-me a dizer que o meu presidente já não tinha vida. Não foi só como perder um pai, foi perder o pai que me ajudou a crescer. Desde os 17 anos foi ele que me criou, ensinou-me e fez de tudo por mim. Quando penso nele, o sentimento sincero que tenho é de que nos deixou órfãos”.

Nascido há 59 anos na ilha de Moçambique e ex-secretário-geral da Renamo, Momade viveu os dias seguintes entre tristeza profunda e a enorme responsabilidade de dirigir o partido, por escolha unânime da Comissão Política. Aceitou, com a serenidade e o conhecimento trazidos pela experiência militar e política de mais de quatro décadas, sabendo que não se avizinhavam tempos fáceis. “Tinha de aceitar. Foi um voto de confiança do partido.”

Pai de nove filhos

Abriu-se uma nova página na vida do general, que se assume como “homem de família” e gosta de preencher os tempos livres com passeios junto ao mar e a ler, dando preferência às obras de Mia Couto e a “Os Lusíadas”. Com seis filhos do atual casamento e três do anterior, cumpria o terceiro mandato como deputado quando, já líder da Renamo, decidiu regressar à base militar na serra da Gorongosa, onde se encontra desde maio.

Para explicar esta decisão, o “general-político” sublinha a importância de estar perto dos seus homens, enquanto decorre em Maputo o processo de integração e desmobilização das forças residuais da Renamo, sob mediação estrangeira. “Aqui estou com os meus homens e vou coordenando as negociações e falando com o Presidente Filipe Nyusi. Se tudo correr bem, em breve estaremos todos em nossas casas, com as nossas famílias.”