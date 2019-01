Moção de confiança ao Governo grego aprovada por unanimidade

“Peço ao Parlamento que renove a sua confiança no Governo que retirou o país da crise”, declarou o primeiro-ministro grego no início do debate. Um total de 151 deputados (em 300) fizeram-lhe a vontade, e votaram favoravelmente a moção de confiança em apreciação esta quarta-feira, o que garantiu uma aprovação por maioria absoluta.

Ao contrário do que pretendiam os deputados do ND, principal partido da oposição, não se confirma assim a queda do Governo, não havendo lugar a eleições antecipadas.

O líder do Syriza prosseguirá o mandato, cujo prazo se estende até outubro, depois de há poucos dias ter chegado ao fim a coligação que permitira a Alexis Tsipras formar Governo.

Na origem das tensões que afetaram o Executivo esteve a assinatura, em junho passado, de um acordo histórico com a Macedónia, com o objetivo de encerrar uma disputa que dura há 27 anos. O entendimento aceita a mudança de nome do país vizinho para República Macedónia do Norte, o que levou o ministro da Defesa, Panos Kammenos, líder de um pequeno partido nacionalista de direita, a decidir abandonar o Executivo. Kammenos insurge-se contra a manutenção da palavra ‘Macedónia’ na nova designação.

Nos termos deste acordo, a Grécia compromete-se a retirar o seu veto à entrada da Macedónia na NATO e ainda às negociações de adesão à União Europeia (UE) do pequeno país balcânico e ex-república jugoslava.