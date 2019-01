Marido da rainha Isabel II sai ileso de acidente de carro

O duque Filipe de Edimburgo esteve envolvido num acidente de automóvel nesta tarde de quinta-feira, perto de Sandringham, conta a BBC. O marido da rainha Isabel II, de 97 anos, saiu ileso do incidente.

O jipe que Filipe de Edimburgo conduzia capotou depois de embater contra outro carro. “As testemunhas disseram que ajudaram o duque a sair do veículo. Ele estava consciente, mas em choque e agitado”, revelou o repórter da BBC.

O acidente foi confirmado pelo porta-voz da família real: “O duque de Edimburgo esteve envolvido num acidente rodoviário com outro veículo esta tarde”.

A repórter da Sky News que cobre a monarquia britânica revelou que Filipe foi imediatamente transportado e observado por um médico, como medida de precaução.

A idade do monarca acentua a preocupação. "Ele é muito independente e tem sido um homem muito ativo. (...) Sabemos que tem passado tempo no Estado de Sandringham com a sua mulher, a rainha”, revelou a jornalista da Sky News.

O duque de Edimburgo anunciou a retirada da vida pública em maio de 2017, quando tinha 95 anos.