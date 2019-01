Málaga. Complicações obrigam a mudança de estratégia para resgatar Julen

Quando se assinala o quarto dia desde o incidente com Julen, o menino de dois anos que caiu no domingo à noite num poço em Totalán, Málaga, as autoridades espanholas foram obrigadas a mudar de estratégia de resgate.

Depois de encontrarem dificuldades na abertura de um túnel horizontal, devido à presença de formações rochosas, as equipas de resgate apostam agora num túnel vertical e paralelo ao poço onde se encontra a criança, refere o jornal “El Confidencial”.

A estratégia, segundo explica ao diário “El País” o delegado da Associação de Engenheiros do Sul, Juan López Escobar, passa pela abertura de um buraco com cerca de 70 metros, com recurso a escavadoras, sendo que depois serão os mineiros a escavar manualmente os últimos quatro metros para aceder à zona onde se acredita que estará a criança de dois anos. No início da manhã, foram transportados para o local enormes tubos de metal para ajudar a operação.

A família e amigos já mostram sinais de desespero, à medida que o tempo passa, depois de um teste de ADN ter confirmado que o cabelo encontrado no furo pertence a Julen. “O importante é chegar ao sítio o mais rapidamente possível, seja de uma forma ou de outra. Falar de tempo é uma imprudência. Uma obra com estas características deveria implicar pelo menos um mês de trabalhos prévios, entre estudos e trabalhos técnicos. Contudo, em Totalán não há tempo”, admite Juan López Escobar.

O poço onde caiu o pequeno Julen – com 110 metros de profundidade e cerca de 30 centímetros de largura –, localiza-se numa área montanhosa de difícil acesso e com formações rochosas, o que dificulta as operações de resgate, em que estão envolvidos mais de cem elementos.

O proprietário da empresa responsável pelo furo, Antonio Sánchez Gámez, reiterou esta quinta-feira que está “de consciência tranquila”, sublinhando que alguém retirou uma pedra que tinha sido colocada no local para tapar o poço.

Esta situação colocou em alerta toda a região. Nesta altura, as autoridades de Málaga estão a efetuar um levantamento sobre os poços ilegais na zona, tendo concluído para já que existem pelo menos duas dezenas de furos de prospeção sem licença.