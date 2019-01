Hashemi filmou um documentário nos EUA e foi detida. “Ainda não sabemos o que está a acontecer”

Uma conhecida apresentadora americana da televisão estatal iraniana foi presa pelo FBI durante uma visita aos Estados Unidos, informou a emissora.

Marzieh Hashemi, que trabalha para o serviço de inglês da televisão estatal iraquiana, foi detida em St. Louis, onde filmou um documentário, depois de visitar familiares na área de Nova Orleães.

De acordo com o filho mais velho, Hossein Hashemi, a apresentadora foi então levada para Washington e está detida na condição de testemunha.

O FBI disse que não tinha comentários a fazer sobre a prisão da mulher que nasceu sob o nome de Melanie Franklin, em Nova Orleães, e trabalha para a rede de televisão estatal do Irão há 25 anos.

Hossein Hashemi adiantou que a mãe mora em Teerão e volta aos Estados Unidos uma vez por ano para ver a família, aproveitando a visita para agendar geralmente um trabalho documental nalgum local dos EUA.

"Ainda não sabemos o que está a acontecer", disse Hashemi, investigador na Universidade do Colorado que foi entrevistado por telefone a partir de Washington. O filho da apresentadora disse igualmente que tanto ele como os irmãos foram intimados a comparecer perante um grande júri.

O incidente ocorre numa altura em que o Irão enfrenta crescentes críticas às suas prisões de cidadãos de dupla nacionalidade e outros com ligações familiares ocidentais. Esses casos foram usados anteriormente como moedas de troca em negociações com potências mundiais.

A lei federal permite que os juízes ordenem que as testemunhas sejam detidas se o governo puder provar que o seu testemunho tem valor extraordinário para um caso criminal e haja risco de fuga e possibilidade de não responderem a uma intimação. Exige igualmente que essas testemunhas sejam libertadas depois de prestarem depoimento.

Marzieh Hashemi, cidadã americana, não havia sido contactada pelo FBI antes de ser detida e estaria "absolutamente" disposta a cooperar com as autoridades, segundo disse o filho.

Questionado sobre se sua a mãe esteve envolvida em qualquer atividade criminosa ou se conhecia alguém que possa estar implicado num crime, Hashemi disse: "Não temos nenhuma informação nesse sentido".

Hashemi disse que a mãe foi presa quando estava prestes a embarcar num voo de St. Louis para Denver. Um porta-voz do Aeroporto Internacional St. Louis recusou fazer qualquer comentário e remeteu as perguntas para o FBI.

A 'apresentadora âncora' não pôde alegadamente ligar à filha até terça à noite. A família está a tentar contratar um advogado, mas tem sido difícil porque ela não foi acusada de qualquer crime, acrescentou o filho.

A emissora estatal do Irão realizou uma conferência de imprensa e lançou uma campanha criando um 'hashtag' para Hashemi, usando as mesmas técnicas que as famílias com entes queridos detidos na República Islâmica usam para divulgar seus casos.

"Não pouparemos nenhuma ação legal" para ajudá-la, disse Paiman Jebeli, vice-chefe da emissora estatal iraniana IRIB. A Press TV do Irão exibiu imagens nos seus noticiários e abordou a guerra na Síria, tendo como fundo música dramática.

Hashemi, descreve-se na internet como tendo estudado jornalismo na Universidade de Luisiana em Baton Rouge. Converteu ao islamismo em 1982, aos 22 anos, depois de conhecer estudantes ativistas iranianos em Denver.

A apresentadora casou-se com um homem que conheceu enquanto estudava jornalismo e teve dois filhos e uma filha. Segundo um dos filhos, o pai já morreu.

Na semana passada, o Irão confirmou que mantém o veterano da marinha americana Michael R. White numa prisão, fazendo dele o primeiro americano a ser detido sob o governo do presidente Donald Trump.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão, Bahram Ghasemi, disse à TV estatal que a prisão de Hashemi indica a "política apartheid e racista" da administração Trump.