Costa do Marfim. Ex-Presidente Laurent Gbagbo vai continuar preso apesar de absolvição

Ainda não é desta que o antigo Presidente da Costa do Marfim Laurent Gbagbo sai da prisão. Na terça-feira, o Tribunal Penal Internacional (TPI) ordenou, em Haia, a libertação imediata do ex-chefe de Estado e do seu braço direito, Charles Blé Goudé, depois de os absolver dos crimes contra a humanidade de que estavam acusados. No entanto, no dia seguinte, a acusação recorreu da decisão, alegando que, se libertados agora, Gbagbo e Goudé irão recusar-se a enfrentar novamente a justiça se o TPI decidir mais tarde revogar a absolvição.

Os juízes interromperam o julgamento a meio da sessão na terça-feira devido ao que consideraram ser um caso “excecionalmente fraco” e, na quarta-feira, começaram por rejeitar um pedido inicial para manter Gbagbo detido.

O ex-Presidente e o seu braço direito estão a ser julgados desde janeiro de 2016 pela onda de violência pós-eleitoral que matou três mil pessoas entre 2010 e 2011. Gbagbo recusara reconhecer a derrota nas eleições presidenciais perante o seu rival, e agora Presidente, Alassane Ouattara.

Pena de 20 anos de prisão por “crimes económicos”

Após o anúncio da absolvição, que iria pôr fim a sete anos atrás das grades, irromperam celebrações no exterior do tribunal.

Na Costa do Marfim, Gbagbo ainda enfrenta uma pena de prisão de 20 anos por “crimes económicos” imposta por um tribunal local no ano passado.

Questionado sobre o possível regresso do antigo Presidente ao país, o porta-voz governamental, Sidi Tiémoko Touré, disse: “A decisão é dele. Não temos mais comentários a fazer.” Touré acrescentou apenas que o Governo apela à “calma, perdão e reconciliação”.

No próximo ano, os costa-marfinenses vão a votos para eleger o sucessor de Ouattara, que prometeu não se recandidatar depois de cumprir dois mandatos de cinco anos.