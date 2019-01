Casal que mutilou a filha de 3 anos lançou “feitiços e maldições” à polícia e aos médicos para se calarem

A informação surgiu durante o julgamento dos dois em Londres, depois de a criança ter contado o que realmente lhe aconteceu

Um casal africano residente em Londres que recorreu a uma "feiticeira" para praticar a mutilação genital feminina sobre a sua filha de 3 anos teve de ir ao hospital quando ela começou a sangrar profusamente e ficou em risco de vida. Como os médicos não ficaram convencidos com a explicação que eles deram - que a criança se tinha aleijado ao cair sobre uma gaveta de um armário quando tentou chegar a um biscoito, recorreram a meios sobrenaturais para se livrarem de responsabilidades.

"Na manhã depois de a sua filha ser mutilada, este par estava a discutir a preparação de uma maldição ou feitiço para silenciar a polícia, os médicos, toda a gente", explicou a procuradora no julgamento do casal - ela ugandesa, ele ganês - que agora está a decorrer em Londres.

Quando a polícia foi a casa do casal, além de encontrar um vestido azul de princesa cheio de sangue, também descobriu num frigorífico línguas de vaca rodeadas por arame e com pregos e uma faca espetadas. Também havia quarenta limas com os nomes de médicos, assistentes sociais e polícias dentro delas - uma suposta forma de os silenciar.

O médico que operou a menina não encontrou quaisquer lesões que indicassem uma queda, mas sim evidências de que ela tinha sido cortada em três lugares diferentes. Levada pelas autoridades, a criança acabou por confirmar o que realmente lhe acontecera. "Ela disse ao seu cuidador adotivo que uma mulher a tinha cortado enquanto os seus pais a seguravam", contou a procuradora.

Considerada um grave atentado contra os direitos humanos, a mutilação genital feminina é frequente em muitos países, incluindo na África Ocidental. Mesmo em paises que a proibiram, continua a ser praticada. Em termos gerais, explicou o chefe de um centro que lida com casos de mutilação genital feminina, existe uma ligação entre essa prática e a feitiçaria.