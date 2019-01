União Europeia prepara-se para adiar o Brexit

França e Alemanha mostraram-se disponíveis para prolongar o prazo de negociações com o Reino Unido para o Brexit. O jornal britânico “The Times”, que cita fontes europeias, dá conta que a União Europeia se está a preparar para adiar a saída do Reino Unido para 2020.

A possibilidade foi colocada em cima da mesa depois da pesada derrota de Theresa May, esta terça-feira, no Parlamento britânico, onde a primeira-ministra não conseguiu fazer passar o acordo que negociou em Bruxelas. No entanto, e porque o pedido de extensão tem sempre de partir do Reino Unido, os estados membros só estão dispostos a aceitar com uma garantia: que May tenha o apoio do Partido Trabalhista.

O objetivo é que isto assegure uma base maioritária e, consequentemente, uma relação “mais próxima” entre Bruxelas e Londres depois da saída.

Emmanuel Macron já havia admitido que o mais sensato era que a decisão apenas fosse tomada após as eleições europeias. Agora, foi o ministro das Finanças alemão que admitiu que o prolongamento da discussão do acordo seria um “pedido razoável”.

O Brexit está marcado para 29 de março. Esta terça-feira, Theresa May levou o acordo que conseguiu em Bruxelas para a saída do Reino Unido da União Europeia ao Parlamento e este foi esmagadoramente chumbado. Esta quarta-feira, os deputados votaram uma moção de censura a May, que foi igualmente rejeitada.