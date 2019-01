Theresa May aberta ao diálogo mas não recua no Brexit

Theresa May reconhece que as últimas 24 horas da política britânica foram “desconcertantes”. A primeira-ministra do Reino Unido afirmou nesta quarta-feira à porta do número 10 de Downing Street, depois de sobreviver a uma moção de censura, que é seu dever tirar o país da União Europeia. “E tenciono fazê-lo”, assegurou.

A tentativa de derrubar a governante conservadora, iniciativa do Partido Trabalhista, foi derrotada por 325 contra 306 votos. Alívio para May após o chumbo de terça-feira ao seu plano para o Brexit por 432 conta 202. Fica no poder mas continua a ter de resolver o impasse, devendo apresentar propostas à Câmara dos Comuns na segunda-feira.

May explicou que já se reuniu com o dirigente liberal Vince Cable, o nacionalista escocês Ian Blackford e a nacionalista galesa Liz Saville-Roberts. De fora ficou, por vontade própria, o chefe dos trabalhistas, Jeremy Corbyn, que impôs como condição que a primeira-ministra excluísse a possibilidade de sair da UE sem acordo. “A porta permanece aberta”, disse a dirigente conservadora, confessando-se desiludida pela posição do chefe da oposição.

Sem nada anunciar de novo, a líder do Governo recordou o referendo de 2016 (52%-48% pela saída) e as legislativas de 2017, em que tanto conservadores como trabalhistas concorreram prometendo respeitar o resultado daquele. “Passados mais de dois anos e meio, é hora de nos unirmos, dando prioridade ao interesse nacional e respeitando o referendo”, defendeu.

Ontem disse-se disposta a explorar várias opções, mas os partidos da oposição não aceitarão a saída desordenada pretendida por fações do partido de May. Esta falará (bem como membros do seu Executivo) com “deputados que representem a maior gama possível de pontos de vista no Parlamento”. Para já não cede às exigências das demais forças políticas, mas o jornal conservador “The Daily Telegraph” informa que o ministro das Finanças, Phillip Hammond, terá sossegado empresários dizendo que jamais o Parlamento permitirá um Brexit sem acordo.

Um comité parlamentar liderado pelo trabalhista Hilary Benn procura explorar, de facto, outras opções, que poderão ser votadas uma a uma para averiguar a sua viabilidade. Nos últimos dias cresceu em Westminster o apoio a nova consulta popular.

Da extensão do prazo de saída ao novo referendo, passando por eleições antecipadas ou uma saída mais suave, nada é de descartar. Mas é bom recordar que nem todas as opções estão em pé de igualdade. À míngua de consenso, o Reino Unido sai da UE a 29 de março, automática e legalmente.