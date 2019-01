Tailândia deporta acompanhante de luxo que diz ter informação sobre ligações de Trump aos russos

Anastasia Vashukévich, modelo e acompanhante de luxo bielorrussa, esteve presa durante quase um ano na Tailândia por ter prestado “serviços sexuais” e organizado “aulas de desempenho sexual” num hotel da zona costeira de Pattaya mas até agora não tinha confessado o crime. Esta terça-feira acabou por fazê-lo mas juntou uma bomba à confissão: Vashukévich, escreve o diário espanhol “El País”, garante ter provas da influência russa nas eleições presidenciais norte-americanas de 2016. A informação não lhe garantiu qualquer atenuante penal, já que o tribunal decidiu reportá-la de volta para a Bielorrússia, mas confessar o seu “crime” valeu-lhe a liberdade.

Apesar disso, Vashukévich, mais conhecida por Nastia Ribka, não quer voltar para o seu país e os advogados de defesa da jovem sublinharam em tribunal que a sua vida estaria em risco caso voltasse para Minsk. É que Ribka não é apenas mais uma acompanhante de luxo - é próxima dos homens mais poderosos da Rússia, próximos, por sua vez, do Kremlin.

Segundo a própria, estão na sua posse cerca de 18 horas de gravações de áudio e vídeo que envolvem deputados e personalidades russas. O principal protagonista é, supostamente, Oleg Deripaska, um conhecido magnata russo com fortes ligações ao Kremlin e que trabalhou diretamente com Paul Manafort, antigo diretor de campanha de Donald Trump e dado como culpado em oito crimes de fraude e falsificação de documentos pela justiça norte-americana. Manafort, aliás, segundo o “New York Times”, tem uma dívida com Oleg Deripaska na ordem dos milhões.

Foi em agosto de 2016, numa altura em que Deripaska e Vashukévich se encontravam bastante em iates e hotéis de luxo, que a jovem terá escutado “conversas comprometedoras” do magnata com outros homens influentes sobre os potenciais benefícios que a Rússia poderia retirar das presidenciais norte-americanas.

Durante o tempo em que esteve detida, Anastasia pediu asilo aos Estados Unidos em troca de informações confidenciais, mas o pedido não foi aceite.